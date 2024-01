Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK'deki Filistin toplantısında konuştu

Ekonomi

Beyaz et sektörü için için flaş karar: dev satın alma! Resmen doğrulandı! 30 milyon dolar diyerek duyurdular

ASPİLİÇ markası ile beyaz et sektöründe faaliyet gösteren As Ofis Damızlık Yumurta Gıda, CP’nin Bilecik’te bulunan Beyaz Et Entegre Tesisler..