Türk basın tarihinin en yiğit ve korkusuz kalemlerinden biri olan Hasan Karakaya, İslamcı duruşu, milli değerlere bağlılığı ve haksızlıklara karşı gür sesiyle milyonların gönlünde taht kurmuş bir efsaneydi. Yeni Akit'in Genel Yayın Yayın Yönetmeni olarak yıllarca kalemiyle mücadele veren, 28 Şubat zulmünde asla eğilmeyen, hakikat avcılığıyla gündem belirleyen bu büyük gazeteci, cesareti ve samimiyetiyle hepimize ilham oldu.

Vefatının 10. yılında Akit TV’de hazırlanan bu özel belgesel, onun mücadele dolu hayatını, unutulmaz yazılarını ve bıraktığı mirası gözler önüne serecek.

Cesur Kalem Hasan Karakaya Belgeseli bu akşam 20:30'da Akit TV'de…

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=PygY4kXdMzg

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.