iPhone 17 Pro şikâyeti: şarj olurken cızırtı sesi

iPhone 17 Pro modeli, şu anda Apple’ın piyasadaki en güçlü telefonlarından biri olarak yer alıyor. Ancak Reddit, Apple’ın destek sayfası gibi platformlardan gelen şikâyetler, son zamanlarda çok sayıda kullanıcının iPhone 17 Pro modellerinde çok tuhaf bir sorun yaşamaya başladığını gösteriyor.

Kullanıcılar tarafından yapılan şikâyetlere göre iPhone 17 Pro modellerinden şarj sırasında statik gürültü geliyormuş. Yani cızırtı gibi sesler duyuyorlar. Kullanıcılar, telefondan çıkan bu sesi eski radyolardan çıkan seslere benzetmiş.

KİMİ SES SIRASINDA, KİMİ DURDUK YERE YAŞANIYOR

Şikâyetlerin detaylarına baktığımızda cızırtı sesinin birçok kullanıcıda yaşandığını görebiliyoruz. Ancak kendi içinde de farklılıklar var. Öyle ki bazı kullanıcılar yalnızca bir şeyler oynattıklarında, yani ses çıkışı olduğunda cızırtıyı duyduğunu belirtmiş. Ancak bazıları hiçbir şey oynatılmadığında, yani hoparlörde bir şey çalmıyorken bile bu sesin geldiğini aktarmış.

Genel anlamda kullanıcılar bu sesi telefon şarj olurken duyduklarını belirtse de az sayıda kullanıcı şarjda değilken bile duyduklarını söylemiş. Her türden şarj cihazının sorunu tetiklediği de aktarılmış. Yani ister kablolu normal şarj ister MagSafe kablosuz şarj hepsinde bu ses duyuluyormuş. Sesin çok hafif olduğu, bu yüzden herkes tarafından duyulamadığı da aktarılmış.

Gelen şikâyetlerin üzerine Apple’ın bir çözüm üzerinde çalışmaya başladığı gelen bilgiler arasında. Çok sayıda kişiyi etkilediği için şirket tarafından yakında bir yazılım güncellemesi yayımlanıp çözüleceğini tahmin edebiliriz.