iPhone 17 Pro şikâyeti: şarj olurken cızırtı sesi

2026 Konut yılı olacak

Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar

Gazilerin gözü kulağı mahkemede

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yolsuzluğu sindirdi, Mansur’u sindiremedi! Tebrik değil tehdit kartı

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

Batı Şeria’da zulüm bitmiyor! İşgalci güçler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi

Türkiye güne operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
iPhone 17 Pro kullanıcıları, cihazın şarj sırasında eski radyo cızırtısını andıran statik ses çıkarmaya başlaması üzerine Apple’ın acil çözüm arayışına geçtiğini aktarıyor.

iPhone 17 Pro modeli, şu anda Apple’ın piyasadaki en güçlü telefonlarından biri olarak yer alıyor. Ancak Reddit, Apple’ın destek sayfası gibi platformlardan gelen şikâyetler, son zamanlarda çok sayıda kullanıcının iPhone 17 Pro modellerinde çok tuhaf bir sorun yaşamaya başladığını gösteriyor.

Kullanıcılar tarafından yapılan şikâyetlere göre iPhone 17 Pro modellerinden şarj sırasında statik gürültü geliyormuş. Yani cızırtı gibi sesler duyuyorlar. Kullanıcılar, telefondan çıkan bu sesi eski radyolardan çıkan seslere benzetmiş.

KİMİ SES SIRASINDA, KİMİ DURDUK YERE YAŞANIYOR

Şikâyetlerin detaylarına baktığımızda cızırtı sesinin birçok kullanıcıda yaşandığını görebiliyoruz. Ancak kendi içinde de farklılıklar var. Öyle ki bazı kullanıcılar yalnızca bir şeyler oynattıklarında, yani ses çıkışı olduğunda cızırtıyı duyduğunu belirtmiş. Ancak bazıları hiçbir şey oynatılmadığında, yani hoparlörde bir şey çalmıyorken bile bu sesin geldiğini aktarmış.

Genel anlamda kullanıcılar bu sesi telefon şarj olurken duyduklarını belirtse de az sayıda kullanıcı şarjda değilken bile duyduklarını söylemiş. Her türden şarj cihazının sorunu tetiklediği de aktarılmış. Yani ister kablolu normal şarj ister MagSafe kablosuz şarj hepsinde bu ses duyuluyormuş. Sesin çok hafif olduğu, bu yüzden herkes tarafından duyulamadığı da aktarılmış.

Gelen şikâyetlerin üzerine Apple’ın bir çözüm üzerinde çalışmaya başladığı gelen bilgiler arasında. Çok sayıda kişiyi etkilediği için şirket tarafından yakında bir yazılım güncellemesi yayımlanıp çözüleceğini tahmin edebiliriz.

