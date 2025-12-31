HABER MERKEZİ

Mazlumların hamisi, zalimlerin korkulu rüyası Akit’in yayınları 2025 yılına da damgasını vurdu. Hak ve hakikat mücadelesinde çeyrek asrı geride bırakan gazetemiz ısrarlı yayınları sayesinde millet lehine pek çok hayırlı hizmete imza atılırken, bazı rezaletlere de geçit verilmedi. İşte “İyi ki Akit var” dedirten haberlerimizden bazıları…

SABANCI’DA CUMA AYIBI BİTTİ

5 Aralık’ta “Sabancı’da Cuma vakti ders olmasın” ve 18 Aralık’ta ise “Sabancı’da inanç hürriyeti askıda!” başlıklarıyla kamuoyunun gündemine taşıdığı Sabancı Üniversitesi’ndeki Cuma namazı yasağında geri adım atıldı. Büyük yankı uyandıran haberlerimizin ardından harekete geçen üniversite yönetimi, namaz saatine denk gelen derslerin online olarak yapılmasına karar vererek, öğrenciler ile akademik personelin ibadet özgürlüğüne alan açtı.

POS TEFECİLİĞİNE KARŞI TEDBİR

Gazetemizin 1.12.2025 tarihinde “Halkbank’ı bırak ABD sen kendine bak” başlığıyla gündeme getirdiği ve Irak-Türkiye-Libya hattında gerçekleşen POS vurgununun arkasında Amerikan Visa ve Mastercard’ın onayının olduğunu deşifre eden haberimizin ardından önemli bir adım atıldı. Laleli’de POS cihazlarıyla 1 milyar 300 milyon liralık hayali işleme imza atan uluslar arası bağlantılı şebekenin yakayı ele vermesi üzerine harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi, POS cihazlarının amaç dışı kullanımlarıyla ilgili tedbirleri masaya yatırdı.

TANJU’YA GERİ ADIM ATTIRDIK

Irkçı politikalarıyla göçmenlere hayatı zindan eden, ardından pişkince, “Yaptıklarımın hukuksuz olduğunu biliyorum” diyerek adeta devlet düzenine meydan okuyan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Valiliği’nin “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi” kararını takmamış ve üstadın ismini kaldırmıştı Tanju Özcan, Akit’in haberinin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

“Türkiye Siyonist semirme merkezine dönmesin” başlıklı haberimizin ardından ise Robbie Williams isimli Siyonist aşığının konseri iptal edilirken, gittiği her ülkede İsrail bayrağı açıp, “Tanrı’nın Ülkesi” söylemleriyle provokasyon yapan terör destekçisi İngiliz şarkıcı Morrissey’in Türkiye’de vereceği konserler de başta Akit olmak üzere duyarlı kurum ve vatandaşların tepkileri ardından kaldırıldı.

MAZLUMLAR ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU

2025 yılında ayrıca gazetemizin ilk günden itibaren yılmadan usanmadan gündeme getirdiği ve 1993 yılında Aziz Nesin’in tahrikleriyle Madımak’ta tezgahlanan provokasyon neticesinde haksız yere hapis yatan Sivas mazlumlarının tamamı tahliye edildi.