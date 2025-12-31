Kitaplardan sahneye: Sinoplu gençler kültürel mirası tiyatroyla keşfediyor

Sinop, Türk dünyasının kadim hikayelerini geleceğe taşımak için dev bir sanat projesine imza atıyor. Sinop Valiliği himayesinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesi, tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Vali Mustafa Özarslan, projenin gençlerin akademik başarısının yanı sıra kimlik sahibi, dilini seven ve kültürüne sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için kritik önem taşıdığını vurguladı

Sinop'ta yürütülen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesiyle, Türk destanları ortaöğretim öğrencileri tarafından tiyatro sahnesinde hayat bulacak.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda, Vali Mustafa Özarslan’ın himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen "Destanlarımızı Sahneliyoruz" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dilimizin Zenginlikleri Projesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, öğrencilerin Türk kültürünün köklü destanlarını tiyatro sahnesinde yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor. Proje çerçevesinde Köroğlu, Leyla ile Mecnun, Deli Dumrul, Aslı ile Kerem, Yunus Emre, Oğuz Kağan, Ergenekon, Manas, Satuk Buğra Han ve Battal Gazi temalı eserler, il genelindeki ortaöğretim kurumları tarafından sahnelenecek.

Toplantıda proje sürecine ilişkin bilgilendirme yapan Vali Özarslan, gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil; kimliğini bilen, dilini seven ve kültürüne sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Destanların bir milletin hafızası, vicdanı ve ruhu olduğunu belirten Özarslan, projeyle destanların kitap sayfalarında kalmayıp gençlerin yorumu ve sanatıyla yeniden hayat bulacağını ifade etti.

Özarslan, projede öğrencilerin yalnızca sahneye çıkan oyuncular değil; araştıran, sorgulayan, metni anlayan ve yeniden üreten bireyler olduğunu vurgulayarak, çalışmanın öğrenmeyi sınıf dışına taşıyan kalıcı ve etkili bir eğitim anlayışını yansıttığını söyledi. Projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleriyle örtüştüğünü dile getiren Özarslan, öğrencilerin özgüven, iletişim ve takım çalışması becerilerinin gelişeceğini, kültürel mirasla güçlü bir bağ kuracaklarını kaydetti.

Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek gösterimlerin, öğretmenlerin rehberliğinde ve öğrencilerin özgün yorumlarıyla sahneleneceğini belirten Özarslan, emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.

{relation id:1971304 slug:'sinopta-yiyecek-arayan-cakal-sehir-merkezinde-goruntulendi'}

{relation id:1971304 slug:'sinopta-yiyecek-arayan-cakal-sehir-merkezinde-goruntulendi'}