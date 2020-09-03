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Aktüel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Moskova'da görüştü
Aktüel

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Moskova'da görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:37:36 -
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Moskova'da görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Lavrov, Pedersen ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmesinden önce açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi 3'üncü tur toplantılarının daha önce sona erdiğini hatırlatan Lavrov, "Her şey çözülmedi. İlerideki çalışmalarla ilgili her konuda anlaşılamadı ancak genel olarak toplantıyı çok faydalı ve verimli buluyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Astana Formatı garantörü olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde anayasanın değiştirilmesi konusunda Suriyelilere yardımcı olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Suriye'de insani durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlaştığını belirten Lavrov, göçmen sorununun da henüz çözülmediğine dikkati çekti.

Lavrov, "Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere yardımcı olma çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu, özellikle Lübnan, Ürdün ve Türkiye başta olmak üzere göçmenleri kabul eden ülkelerin yükünü hafifletecek." ifadelerini kullandı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise son olarak Cenevre’de gerçekleştirilen Suriye Anayasa Komitesi toplantısında tarafların birbirlerine "daha saygılı" bir yaklaşım sergilediklerine işaret ederek, "Taraflar ayrıca aralarında bazı ortak noktaların da bulunduğunu ifade ettiler. Bu elbette hala çok ciddi ayrılıkların olmadığı anlamına gelmiyor ancak bu nedenle aynı masaya oturup istişareler yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Anayasa Komitesi 3'üncü tur toplantıları İsviçre'deki BM Cenevre Ofisinde 24 Ağustos ve 29 Ağustos arasında gerçekleştirilmişti.

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