Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov açıkladı Türkiye Suriye görüşmesine o ülke de katılacak

Türkiye ile Esed rejimi dışişleri bakanlarının görüşmesine Tahran yönetiminin de katılım sağlayacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda, İran'ın Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil edilmesine ilişkin açıklama yapa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'prensipte' anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Hem Rusya’nın hem de İran ve Türkiye’nin ‘Astana Üçlüsü'ne dahil olduklarını hatırlatan Lavrov, “Bu nedenle bundan böyle Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik temaslara Rusya ve İran'ın da eşlik etmesini mantıklı buluyorum. Zamanlama ve belirli katılım formatlarına gelince, askeri yetkililer seviyesinde mi, diplomatlar seviyesinde mi olacak, bunun üzerinde çalışılıyor” demişti.

Erdoğan, 'İran'ı da katalım' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, Bilecik Vezirhan'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “Rusya'yla bizim ilişkilerimizde karşılıklı bir itibar var, saygı var. Benim Sayın Putin'le ilişkilerim dürüstlük üzerinedir.” diye konuştu. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerde ise istedikleri neticeyi henüz alamadıklarını belirten Erdoğan; “Diyoruz ki, 'Gelin şimdi üçlü bazı toplantılar yapalım.' Nedir bunlar? İşte üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta İran'ı da buna katabiliriz. İran da gelsin. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım ve bölgeye bir huzur gelsin. Bölge şu andaki yaşadığı sıkıntıları yaşamasın. Ve burada da biz netice aldık, alıyoruz ve alacağız.”