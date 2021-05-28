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Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'den Rus ordusuna tavsiye
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Rus ordusuna tavsiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Rus ordusu, başarılı olması için kompakt ama etkili olmalı” diyerek ordunun vizyonunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 03:06:00 -
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Rus ordusuna tavsiye

Savunma alanının konu alındığı bir dizi toplantının sonuncusunda konuşan Putin, “Rus ordusu, başarılı olması için kompakt ama etkili olmalı” dedi.

Rus ordusunun “yeterli sayıda” askeri nakliye uçaklarına ve ağır helikopterlere sahip olması gerektiğini söyleyen Devlet Başkanı, bu alanda şimdiden belli başarılara imza atıldığını ve iyi bir temelin oluşturulduğunu belirterek, “Birliklerin hareketliliğini ve hızlı bir şekilde uzun mesafelere ulaştırılmasını büyük ölçüde sağlayan iyi koordine edilmiş çalışmalar ve Hava-Uzay Kuvvetleri filosunun hazır olma durumudur” ifadesini kullandı.

Putin, “Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkemiz için bu, ordumuzun kompakt ama etkili olması için çok büyük öneme sahip. Bu, başarılı havadan indirme operasyonları için de önemli” diye kaydetti.

Son yıllarda yaşanan askeri çatışmalara yönelik yapılan analizin ve dünyanın önde gelen orduların gelişme deneyiminin, özellikle seyir füzeleri ile güdümlü mühimmatın önemini gösterdiğini söyleyen Rus lider, “Ordumuz ve filomuzun bu türden modern ve hassas silahla yeterli sayıda donatılması önemli” diyerek saldırı araçlarının üretiminde gereken tempoyu koruma çağrısında bulundu.

Yeni Rus silah türlerinin benzersizliğinin Suriye’deki operasyonlarda doğrulandığını dile getiren Putin, bunların ‘Kalibr’ uzun menzilli seyir füzesi, İskender sistemine ait balistik ve seyir füzeleri, çok namlulu roketatarlar ve farklı kalibreden güdümlü uçak bombalarının olduğunu belirterek, “Bu silahlar özellikleri bakımından yabancı numunelerden geride kalan yönü yok, hatta sıkça daha üstün” dedi.

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