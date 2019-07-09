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Rusya da Rumların safına geçti!

İdlib'deki ateşkesi Esed ile birlikte yerle bir ederek bölgedeki karışıklığı Türkiye'nin üzerine yükleyen Rusya, bu kez Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine müdahil oldu. Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetleri için gönderdiği ikinci sondaj gemisinin bölgeye ulaşmasının ardından Rusya tarafından 'endişeliyiz' açıklaması geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 15:42
Rusya da Rumların safına geçti!

Rumların Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine misilleme olarak Türkiye'nin bölgeye yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, KKTC'nin doğusuna ulaştı. Bu hamle AB'nin ardından işin geldiğinde Türkiye'nin yanında bulunan Rusya'yı da rahatsız etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yayınladığı açıklamada “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini” belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bir başka Türk araştırma gemisinin de Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine girdiği haberlerinin ardından, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlâl edilmesinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve uygulanabilir bir çözüm için şartların sağlanmasına yardımcı olmayacağına inanıyoruz. Doğu Akdeniz’deki krizin kapasitesini artıracak adımlardan kaçınılması; ölçülü davranma ve siyasi akılla hareket edilmesi; sorunlu konuların çözümü için diyalog ve karşılıklı çıkarlar dikkate alınarak çaba gösterilmesi çağrısı yapıyoruz.

Rusya da 5'li şer ittifakının yanına geçti

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesinden rahatsız olan ve bölgede kirli emeller peşinde koşan ABD, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Yunanistan'ın ardından Rusya'nın da bölgedeki faaliyetleri 'endişe verici' olarak yorumlaması tepkilere neden oldu.

AB Rumların sözcülüğünü yapıyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Güney Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği de dün akşam saatlerinde Türkiye'ye tepki gösterdiği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda yasa dışı şekilde yeni sondaj operasyonu yürütme niyetini açıklaması, ciddi bir endişe kaynağıdır.Kıbrıs'ın batısında süregiden sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra bu planlanan ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden kabul edilemez tırmanmayı daha da ileri götürmüştür." ifadelerine yer verildi.

Rumları korkuttu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, Rum medyasında geniş yer buldu. 2 aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol´un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz´u da bölgeye göndermesi, Rumları endişeye itti.

Rum basını, 'Türkiye, Yavuz´un Karpaz´a gelmesiyle Kıbrıs´ı çevreledi' manşetini attı. Gazeteler, 'volta atma', 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumlarına yer verdi. Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı ifade edildi.

Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğuna dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:42
  1. Rusya
  2. Doğu Akdeniz

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