Rusya da faiz indirdi Rusya Merkez Bankası politika faizini 0,25 baz puan düşürerek 7,25'e indirdi.

Rusya Merkez Bankası politika faizini 0,25 baz puan düşürdü. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7,25'e çekildiği bildirildi. Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı. Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,2 ila 4,7 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edileceği ve 2020’nin ilk yarısında, uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.

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