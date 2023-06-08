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Dünya Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
Dünya

Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-06-08 02:39:00 -
Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını açıkladı.

Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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