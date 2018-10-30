Rusya: Çin ile beraber Amerika'nın üstesinden geliriz!
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Rusya ve Çin’in Amerika'nın yaptırımlarının üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu ifade etti.30 Ekim 2018 Salı 10:22
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in ABD’nin yaptırımlarının üstesinden gelebileceğini söyledi.
İki ülkenin bunu yapabilecek güce sahip olduğunu belirten Golikova, "Şunu söylemem gerekiyor ki, Çin ile olan stratejik ortaklığımız iki ülke üzerine uygulanan yaptırımlar üzerinden gelişiyor. İlişkilerimiz daha da güçlü olmalı. Bu yaptırımlar karşısında durabilecek bir yapı oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.
KAYNAK: İHA
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