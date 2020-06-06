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Aktüel

Rusya, Çekya’nın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesine cevap verecek

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:44:36 -
Rusya, Çekya’nın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesine cevap verecek

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çekya’nın Rusya Bilim ve Kültür Merkezinde çalışan iki Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan ettiği belirtilerek "Çekya tarafı düşmanca adım atarak ahlaklı ve dürüst davranmadı." ifadesi kullanıldı.

Hiçbir sebep olmadan Çekya yönetiminin iki ülke ilişkilerine zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "provokasyon" olarak nitelendirilen bu eylem nedeniyle Prag’a uygun bir şekilde cevap verileceği kaydedildi.

Dün Çekya Başbakanı Andrej Babis, yürüttükleri faaliyetlerle Çekya-Rusya ilişkilerine zarar verdikleri gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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