Rusya böyle uyardı: Yeni kriz yaklaşıyor!
Avrupa'da orta ve kısa menzilli füzelerin ortaya çıkma olasılığının Rusya’yı endişelendirdiğini söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Yeni kriz yaklaşıyor” uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Avrupa'da orta ve daha kısa menzilli füzelerin ortaya çıkma olasılığı, nereye gittiğimiz konusunda büyük sorularımız var. Galiba yeni kriz yaklaşıyor” ifadesini kullandı.
Ryabkov, “ABD’nin nükleer silah kullanma eşiğini düşürmesi, bunun için doktriner ve maddi olarak hazırlanması de endişelendiriyor” dedi.
NATO, Rusya’nın, Avrupa’da ortak ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine moratoryum uygulama teklifini reddetmişti.