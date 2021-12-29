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Dünya Rusya, Belarus’ta gelecek yıl ortak askeri tatbikat yapacak
Dünya

Rusya, Belarus’ta gelecek yıl ortak askeri tatbikat yapacak

Son zamanlarda Ukrayna’yı tehdit eden Rusya gelecek yıl Belarus’ta atacağı önemli adımı duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 18:18:00 -
Rusya, Belarus’ta gelecek yıl ortak askeri tatbikat yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’ta gelecek yıl Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı yapılacağını bildirdi.

Putin, St. Petersburg’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldiği görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya-Belarus Birlik Devleti ile ilgili ana alanlardaki pozisyonları koordine etme konusunda önemli adım attıklarını hatırlattı.

Putin, Lukaşenko’nun Belarus topraklarında Rusya ile ortak askeri tatbikat önerisini anımsatarak, "Yılın başında yapacağız. Askeri yetkililer anlaşacaklar. Şubat, martta olabilir. Onlar karar verecek." ifadesini kullandı.

"İş birliği içinde çok şey yapabiliriz"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Rusya ile savunma alanında iş birliğinin devam ettiğini aktararak, her şeyden önce Rusya’dan alınan yeni silahlar konusunda askerlerin eğitimine yönelik merkez oluşturma çalışmalarının devam etmesi için ortak askeri tatbikatların durdurulmamasını istedi.

Belarus’taki uçak fabrikalarına Rus şirketlerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken Lukaşenko, "Hem sivil hem de askeri uçak fabrikalarımız var. İş birliği içinde çok şey yapabiliriz." dedi.

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