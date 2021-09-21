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Dünya Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Dünya

Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:40:00 -
Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Putin’in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği’nin de (AB) bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna’daki tutumu ve Kırım’ın yasa dışı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu “karşı yaptırımları” 31 Aralık 2022’ye kadar uzattı.

AB, 10 Eylül’de aldığı kararla Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya’nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları 6 aylığına uzatmıştı. AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya’ya silah satışı yapmıyor.

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