Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Putin’in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği’nin de (AB) bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna’daki tutumu ve Kırım’ın yasa dışı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu “karşı yaptırımları” 31 Aralık 2022’ye kadar uzattı.
AB, 10 Eylül’de aldığı kararla Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya’nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları 6 aylığına uzatmıştı. AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya’ya silah satışı yapmıyor.