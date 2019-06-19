Rusya basınında Manisa tanıtıldı

TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un davetiyle geçtiğimiz Mayıs ayında Manisa’ya gelen Rusya Devlet Haber Ajansı Türkiye Temsilcisi Aliona Palazhchenko’nun kaleme aldığı makale, Rusya basınında geniş yer buldu.

Mesir macunundan "Türk viagrası" olarak bahsedilen makalede, gastronomi tutkunları için Manisa Kebabı önerilirken, tarihi ve kültürel varlıklarıyla Manisa’nın destinasyon olarak cazibesine dikkat çekiliyor.

TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur’un girişimleriyle hazırlanan makalede Manisa, şehzadeler şehri kimliğiyle öne çıkıyor. Rusya’da oldukça popüler olan “Muhteşem Yüzyıl” dizisi üzerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün sahnelendiği ana merkezlerden biri olarak tanıtılan Manisa, modern Türkiye’de, İstanbul dışında geçmişin atmosferini yansıtan ve hissettiren bir şehir olarak yer aldı. Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu ’Sputnik’in Rusça sayfasında yayınlanan makalede, Amerika’nın keşfine kadar uzanan etkileri bulunan, çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un fethinin Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Manisa’da planladığı bilgisi verilerek, Manisa’nın Osmanlı İmparatorluğu ve dünya tarihi açısından önemine vurgu yapılıyor. Manisa’nın şehzadeler şehri kimliğiyle öne çıkarıldığı makalede, Şehzadeler Parkı ziyaret edilmesi gereken noktalardan biri olarak anlatılırken, gastronomi tutkunlarına da yerel bir lezzet olarak Manisa Kebabı’nı mutlaka tatmaları tavsiye ediliyor. Manisa’nın topraklarının verimliliğinin ‘Adam eksen adam biter’ sözüyle özetlendiği yazıda Rusya’ya ihracatı yapılan Manisa markası Sultani üzüm’den ise beğeniyle bahsediliyor.

Sputnik’in Türkçe sayfasından da “Manisa, Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde Rus turistlerin ilgi odağına dönüşebilir” başlığıyla bir bölümünü haberleştirdiği makalede, tarihi ve kültürel varlıklarıyla Manisa’nın destinasyon olarak cazibesine dikkat çekiliyor. Öte yandan RIA Novosti’den edinilen bilgiye göre Rusya’nın saygın gazetelerinden “MK”nın makaleyi Antik Çağ ve Osmanlı tarihi üzerinden değerlendireceği öğrenilirken, bir tıp gazetesinin ise mesir macununu ele alacağı bildirildi.

Rusya’ya yönelik yapılan tanıtıma ilişkin konuşan Baybatur, bunun bir başlangıç olduğunu, Manisa’nın gerek sağlık, gerek tarih, gerekse de inanç turizmi açısından yüksek bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, “Amacımız turizm pastasından hak ettiğimiz payı almak. Turizmi ciddi bir gelir kapısı, şehrimizi de dünya şehri haline getirebilmek adına çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.