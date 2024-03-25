Rusya azmettiricileri arıyor!

Moskova'da düzenlenen terör saldırısını DEAŞ üstlenirken, Rusya olayın gerçek faillerinin peşine düştü.

RUSYA: TERÖR SALDIRISINI ABD VE BATI AZMETTİRDİ

Rusya'daki terör saldırısı sonrası tartışma fail kim üzerine. Saldırıyı DEAŞ üstlendi ama Moskova'daki yetkililer, Batıyı saldırının arkasındaki güç olarak görüyor. Terör saldırısının zanlısının açıklamaları dikkat çekici. Eylemci, terör saldırısının 5400 dolar karşılığında yaptığını söyledi ancak bu açıklama Moskova için yetersiz. Moskova iddialara sert tepki gösteriyor, saldırıyı üstlenen DEAŞ'ı ABD ve Batı'nın azmettirdiğini ileri sürüyor.

ZAHAROVA: TERÖRİSTLER UKRAYNA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Eli kanlıların saklanmayı planladıkları ülke Ukrayna'ydı" dedi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov ise saldırıda DEAŞ iddiasının hemen kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

FRANSA'DAN MOSKOVA'YI DESTEKLEYEN AÇIKLAMA

Yalnız Rusya değil, dünyadan da Moskova'yı destekleyen açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'ya silah gönderebiliriz" iddialarının ardından Fransa muhalefeti tepki göstermişti. Fransa Vatanseverler Partisi Lideri Florian Philippot, saldırganların Ukrayna ile bağı olabileceğini iddia etti. "Ukrayna’nın terör saldırısıyla olası bağlantılarını ve 2 yılı aşkın bir süredir oraya gönderdiğimiz milyarların gerçekte neye harcandığının kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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