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Ekonomi Rusya az önce resmen ilan etti: Türkiye indirim yaptı, fırsatı kaçırmayın
Ekonomi

Rusya az önce resmen ilan etti: Türkiye indirim yaptı, fırsatı kaçırmayın

Yeniakit Publisher
2024-08-27 18:22:00 - 2024-08-27 18:33:47
Rusya az önce resmen ilan etti: Türkiye indirim yaptı, fırsatı kaçırmayın

Rusya Tur Operatörleri Birliği, "Türkiye'ye gitmek için uygun fiyatlı tatil fırsatlarıyla ideal dönem" başlıklı reklamlar yayınlamaya başladı.

Ağustos'un son günleri yaşanırken turizm sektöründe "Türkiye'ye gitmek için uygun fiyatlı tatil fırsatlarıyla ideal dönem" reklamları yoğunlaştı. Okulların açılmasına yakın birçok aile, çocuklarıyla birlikte tatilden dönerken, oteller de bu durumu fiyat politikasında dikkate alıyor. Moskova'dan çıkışlı 6-7 gecelik Türkiye tatilleri, iki kişi için 100 bin rubleye kadar olan fiyatlarla satışta. Ancak uzmanlara göre, gerçek anlamda "son dakika" fırsatları az sayıda ve indirimler genellikle küçük oranlarda.

Ator'un sitesindeki derlemeye göre tatillerin maliyetine ilişkin bilgiler, "Turvizor" arama ve karşılaştırma sistemi üzerinden elde edildi. Sistem, Moskova çıkışlı ve Ağustos sonu için birçok uygun fiyatlı tatil paketi sunuyor, ancak bu teklifler genellikle Kemer ve Alanya gibi bölgelerdeki şehir otellerinde geçerli.

Haberde örnek verilen bazı tatil paketleri ve fiyatları şöyle

Kemer:

Ares Dream 4*: Anex Tour'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 73 bin 915 ruble.
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Club Herakles (Ex. Stone House) 3*: FUN&SUN'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 71 bin 940 ruble.

Alanya:

Sun Fire Beach Hotel 4*: Anex Tour'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 75 bin 213 ruble.

Kleopatra Sun Light Hotel 3*: Anex Tour'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" konaklamalı paket, iki kişi için 77 bin 702 ruble.

Side:

Aroma Butik Hotel 3*: FUN&SUN'dan, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece kahvaltı dahil konaklamalı paket, iki kişi için 74 bin 265 ruble.

Diğer Örnekler:

Britannia Hotel & Villas 3*: PEGAS Touristik'ten, Kemer'de kahvaltı dahil paket, iki kişi için 66 bin 473 ruble.

Rios Latte Beach Hotel 4*: Coral Travel'den, 28 Ağustos çıkışlı, 6 gece "her şey dahil" paket, iki kişi için 92 bin 091 ruble.

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