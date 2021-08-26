  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan askerleri Kabil'den ayrıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı!
Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
Mardin'de ağaçlık alanda yangın
Gündem Rusya Avrupa’yı korkuttu! Hipersonik füze anlaşması duyuruldu
Gündem

Rusya Avrupa’yı korkuttu! Hipersonik füze anlaşması duyuruldu

Rusya, yirmi yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olan Tsirkon (Zirkon) hipersonik füzelerin teslimatı konusunda anlaşmayı imzaladı. Söz konusu füzelerin teslimatına 2025'te başlanacak. İlgili füzelerin bütün Avrupa'yı kapsaması batılı devletlerin gözünü korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 12:07:00 -
Rusya Avrupa’yı korkuttu! Hipersonik füze anlaşması duyuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon (Zirkon) hipersonik füzelerinin teslimatı konusunda anlaşmaya vardı.

The National Interest'ten aktarılan habere göre, yirmi yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olan hipersonik Tsirkon füzelerinin teslimatına 2025 yılında başlanacak.

Tsirkon, deniz ve kara hedeflerini vurmak için tasarlanmış çok amaçlı bir hipersonik füze olarak bilinmektedir.

Roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyenia tarafından geliştirilen Tsirkon ses hızının dokuz katı hızda uçabildiği ve 1000 kilometreden (620 mil) uzaktaki hedefleri vurabiliyor.

Putın'in doğum gününde test edilmişti

Tsirkon'un geçen yıldan beri testleri yapılıyordu. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü 8 Ekim'de hipersonik füzenin testleri yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay