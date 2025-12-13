  • İSTANBUL
Milli Emlak'ten dikkat çeken satış! 95 bin TL'den arsa ve arazi fırsatı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde farklı illerde taşınmaz satışlarını sürdürüyor. İstanbul, Çankırı, Erzurum ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçe niteliğindeki taşınmazlar zaman zaman ihaleyle satışa sunuluyor. Açıklanan güncel ilanlara bakıldığında, bazı taşınmazların tahmini ihale bedelinin 95 bin TL’den başladığı görülüyor. Uygun fiyat ve konum avantajı sunan bu satışların, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildiği ifade ediliyor.

Türkiye'de arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satın almak isteyen pek çok kişi, çeşitli platformları takip ediyor. Ayrıca Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan taşınmaz satış ihaleleri de yoğun ilgi görüyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü; İstanbul, Erzurum, Çankırı, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere Türkiye'deki birçok şehirde zaman zaman arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışı yapıyor. Bu taşınmazlardan bazıları, uygun fiyatları sayesinde dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor. Ayrıca hem uygun fiyatlı hem de uygun konumlu arazi, arsa, tarla, bağ ve bahçeleri adeta yetişen alıyor.

Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, tahmin edilen ihale bedeli 95.000 TL'den hem arsa hem de arazi satılacağını duyurdu. Peki, bu taşınmazlar nerede?

 

ANKARA'DA ARSA

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara Polatlı'da tahmin edilen ihale bedeli 95.000 TL'den arsa satılacağını açıkladı. Bu taşınmazın teminat bedeli 28.500 TL. Uygun yüzölçümü 265,84 metrekare ve ihale zamanı 11 Aralık 2025 saat 13.40.

İşte Ankara'da satılacak o arsa;

 

BİNGÖL'DE ARAZİ

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bingöl Genç'te tahmin edilen ihale bedeli 95.000 TL'den arazi satılacağını duyurdu. Bu taşınmazın teminat bedeli 19.000 TL. Uygun yüzölçümü 500,00 metrekare ve ihale zamanı 15 Aralık 2025 saat 9.40.

İşte Bingöl'de satılacak o arazi;

 

MİLLİ EMLAK ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ SATACAK

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçe ilanları incelendiğinde, Türkiye'deki birçok şehirde taşınmaz satılacağı görüldü. İhale usulüyle alıcılarını bulacak arsa, arazi, tarla, bağ ve bahçelerden bazıları, uygun fiyatlarıyla birçok kişinin dikkatini çekti. Ayrıca Milli Emlak tarafından satılacak taşınmazlardan birkaçı aşağıda bulunuyor.

 

 

 

