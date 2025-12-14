Avrupa ülkesinde çocuk ameliyatları iptal ediliyor!

İngiltere genelinde çocuk yoğun bakım üniteleri grip vakalarının ani artışı nedeniyle dolup taşarken, planlı kalp ve diğer çocuk ameliyatları iptal edilmeye başlandı.

Pediatrik Kritik Bakım Derneği (PCCS), ülkedeki çocuk yoğun bakım yataklarının “sınırlı ve büyük baskı altında” olduğunu duyurdu. Dernek Başkanı Dr. Adrian Plunkett ve yönetim kurulu üyesi Dr. Arun Ghose yaptıkları ortak açıklamada, “Yoğun bakım birimlerinde hasta sayısı, mevcut personelin güvenli şekilde yönetebileceğinden fazla. Bu baskı, personelin fazladan mesai yapmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Son bir haftada influenza (grip) ve RSV (solunum sinsityal virüsü) kaynaklı yoğun bakım yatışlarında ciddi artış yaşandı. Dr. Plunkett, “Grip sezonu bu yıl olağan dışı şekilde ekim ayında başladı ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde çocuk hasta başvurusuyla karşı karşıyayız” dedi.

Yoğunluk nedeniyle bazı kalp ve özel çocuk ameliyatları iptal edildi. Uzmanlar, bu iptallerin bazı vakalarda daha sonra acil duruma dönüşebileceğini belirtiyor.

PCCS, yerel hastanelerde çocukların uzun süre tutulmak zorunda kaldığını ve boş yatak bulundukça çocukların evlerinden çok uzak hastanelere sevk edildiğini aktardı. Ayrıca, pediatri servislerinin dolu olması nedeniyle, iyileşen çocuklar yoğun bakımdan servislere çıkarılamıyor.

Hem hasta çocuk sayısındaki artış hem de sağlık çalışanlarının grip gibi hastalıklara yakalanması nedeniyle sistemin dayanıklılığı azaldı. “Kronik personel eksikliği, bu olağanüstü durumu daha da zorluyor” diyen uzmanlar, grip kaynaklı vakalarda çocuklarda ciddi hastalık ve hatta ölüm vakalarının görüldüğünü açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, sağlık sistemi üzerindeki bu baskıya dikkat çekerek, önümüzdeki hafta yapılması planlanan doktor grevlerinin NHS’yi çökme noktasına getirebileceğini söyledi. Muhalefet lideri Sir Keir Starmer da grev kararını “akıl almaz” olarak değerlendirdi. Öte yandan Britanya Tabipler Birliği (BMA), bakanı korku yaymakla suçlayarak tepki gösterdi.