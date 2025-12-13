Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti adına kürsüye çıkan bazı milletvekilleri, “gençliği tasvir ediyoruz” iddiasıyla milletin kürsüsünden karikatür göstererek LGBTİ propagandasına imza attı. Yaşananlar, Meclis’te ve kamuoyunda infiale yol açtı.
Milletin değerlerini temsil etmesi gereken kürsünün, ideolojik dayatmaların aracı haline getirilmesi sert şekilde eleştirildi. Tepki gösteren çevreler, LGBTİ ideolojisinin “özgürlük” ve “sanat” kılıfı altında gençliğe empoze edilmeye çalışıldığını vurguladı.
“Gençliği Sapkınlıkla Anmak Akıl Tutulmasıdır”
Söz konusu karikatürün, gençliği eşcinsellik ve LGBTİ kavramlarıyla özdeşleştirdiğini belirten tepkilerde, bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi. Milletin kürsüsünün, toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan provokatif gösterilere sahne edilmemesi gerektiği vurgulandı.
“İnsanlığın Varoluşuna Yönelik Tehdit”
LGBTİ ideolojisinin insan fıtratına aykırı olduğu ve toplumu dönüştürmeye yönelik bir tehdit oluşturduğu dile getirilirken, özellikle gençlerin bu tür sapkın akımlar üzerinden hedef alınmasına sert tepki gösterildi. Meclis’te sergilenen bu tutumun, toplumun büyük kesimini rahatsız ettiği ifade edildi.
Milletvekillerine Sorumluluk Çağrısı
Tepki açıklamalarında, milletin kürsüsünden konuşan herkesin daha sorumlu, daha hassas ve daha saygılı davranması gerektiği vurgulandı. TBMM’nin, ideolojik propagandaların değil; milletin ortak değerlerinin savunulduğu bir yer olduğu hatırlatıldı.
Yaşanan skandalın ardından gözler Meclis Başkanlığı’na çevrilirken, kamuoyu benzer provokasyonlara karşı gerekli adımların atılmasını bekliyor.