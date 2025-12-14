Ustalar azalıyor! Asırlık zanaatın ayakta kalma mücadelesi

Şehrin simgelerinden olan çekiç sesleri, son yıllarda eski yoğunluğunu kaybetse de hâlâ sokaklarda yankılanıyor. Kazandan tava ve süs eşyalarına kadar onlarca çeşit bakır ürünün el işçiliğiyle üretildiği çarşıda, ustalar geleneksel mesleği ayakta tutmak için mücadele veriyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcılık geleneği yüzyıllardır yaşatılmaya devam ediyor. Son yıllarda usta sayısında azalma olsa da çekiç sesleri hâlâ çarşının sokaklarında yankılanıyor. Kazan, tencere, bakraç ve onlarca çeşit bakır ürün, ustaların elinde şekil alarak Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor. Şehrin en eski zanaat alanlarından biri olan bakırcılık, çarşıdaki atölyeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görüyor. Ham halde gelen bakır ve alüminyum levhalar, ustaların el işçiliğiyle işlenerek kullanıma hazır hâle getiriliyor. Çarşı esnafı, bakırcılık mesleğinin özellikle gençler tarafından tercih edilmediğini belirtirken, en büyük sıkıntının yetişecek eleman bulamamak olduğunu ifade ediyor.