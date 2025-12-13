  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler
Gündem

Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bütçe sunumunda Diyarbakır’da önemli miktarda kaya petrolü rezervi bulunduğuna dair güçlü bulgular elde edildiğini açıkladı. Bayraktar, yatay sondaj yöntemiyle bu rezervlerin üretime kazandırılabileceğini belirterek, Gabar’dan sonra sıranın Diyarbakır’a geldiğini vurguladı.

Bakan Bayraktar, “Gabar sahasıyla Şırnak’ı Türkiye’nin en fazla petrol üreten ili haline getirdik. Aynı başarıyı, yeni üretim teknikleriyle Diyarbakır’da da yakalamayı hedefliyoruz” dedi.

 

Petrolde Rekor, Diyarbakır Yeni Merkez Oluyor

Türkiye’nin petrol üretiminde tarihi seviyelere ulaştığını belirten Bayraktar, Gabar’da günlük üretimin 81 bin varile çıktığını, toplamda ise yurt içi ve yurt dışında günlük 180 bin varil üretim gerçekleştirildiğini söyledi. Bu üretimin, yaklaşık 7 milyon aracın günlük yakıt ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi.

Bayraktar, Diyarbakır’daki kaya petrolü potansiyelinin devreye girmesiyle Türkiye’nin petrolde dışa bağımlılığının daha da azalacağını kaydetti.

 

Madencilikte Büyük Atılım: Bor ve Nadir Elementler Öne Çıktı

Madencilik alanında da önemli rakamlar paylaşan Bayraktar, Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi keşfedildiğini, bunun tek sahada dünyadaki en büyük ikinci rezerv olduğunu açıkladı.

Ayrıca:

  • Bor madeninde 2024’te 1,3 milyar dolarlık rekor gelir
  • Madencilik sektörünün ekonomik hacmi 22 yılda 117 milyar TL’den 529 milyar TL’ye çıktı
  • 18 bin futbol sahası büyüklüğünde alan rehabilite edildi, 24 milyon ağaç dikildi

 

Türkiye Enerjide Gücünü Artırıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin:

  • Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sıraya yükseldiğini
  • Günlük 22 milyon metreküpün üzerinde yerli doğal gaz üretimiyle rekor kırıldığını
  • 2026’da Osman Gazi yüzer üretim platformu ile günlük gaz üretiminin 20 milyon metreküpe çıkacağını

açıkladı.

 

Diyarbakır İçin Yeni Bir Sayfa

Bayraktar’ın açıklamaları, Diyarbakır’ın yalnızca tarım ve ticaret değil, enerji ve madencilikte de stratejik bir merkez olma yolunda ilerlediğini ortaya koydu. Kaya petrolü yatırımlarının hayata geçmesiyle bölge ekonomisine ve istihdama ciddi katkı sağlanması bekleniyor.

ABD petrol cephesinde dikkat çeken düşüş! Venezuela petrolüne bu yüzden mi çöktü?
ABD petrol cephesinde dikkat çeken düşüş! Venezuela petrolüne bu yüzden mi çöktü?

Dünya

ABD petrol cephesinde dikkat çeken düşüş! Venezuela petrolüne bu yüzden mi çöktü?

Ukrayna’dan Rus petrol platformuna kritik saldırı: Üretim durdu
Ukrayna’dan Rus petrol platformuna kritik saldırı: Üretim durdu

Dünya

Ukrayna’dan Rus petrol platformuna kritik saldırı: Üretim durdu

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı
Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

Dünya

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23