Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide gücünü artırıyor! Kaya Petrolü Bor ve Nadir Elementler

Bakan Bayraktar, “Gabar sahasıyla Şırnak’ı Türkiye’nin en fazla petrol üreten ili haline getirdik. Aynı başarıyı, yeni üretim teknikleriyle Diyarbakır’da da yakalamayı hedefliyoruz” dedi.

Petrolde Rekor, Diyarbakır Yeni Merkez Oluyor

Türkiye’nin petrol üretiminde tarihi seviyelere ulaştığını belirten Bayraktar, Gabar’da günlük üretimin 81 bin varile çıktığını, toplamda ise yurt içi ve yurt dışında günlük 180 bin varil üretim gerçekleştirildiğini söyledi. Bu üretimin, yaklaşık 7 milyon aracın günlük yakıt ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi.

Bayraktar, Diyarbakır’daki kaya petrolü potansiyelinin devreye girmesiyle Türkiye’nin petrolde dışa bağımlılığının daha da azalacağını kaydetti.

Madencilikte Büyük Atılım: Bor ve Nadir Elementler Öne Çıktı

Madencilik alanında da önemli rakamlar paylaşan Bayraktar, Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi keşfedildiğini, bunun tek sahada dünyadaki en büyük ikinci rezerv olduğunu açıkladı.

Ayrıca:

Bor madeninde 2024’te 1,3 milyar dolarlık rekor gelir

Madencilik sektörünün ekonomik hacmi 22 yılda 117 milyar TL’den 529 milyar TL’ye çıktı

18 bin futbol sahası büyüklüğünde alan rehabilite edildi, 24 milyon ağaç dikildi

Türkiye Enerjide Gücünü Artırıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin:

Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sıraya yükseldiğini

Günlük 22 milyon metreküpün üzerinde yerli doğal gaz üretimiyle rekor kırıldığını

2026’da Osman Gazi yüzer üretim platformu ile günlük gaz üretiminin 20 milyon metreküpe çıkacağını

açıkladı.

Diyarbakır İçin Yeni Bir Sayfa

Bayraktar’ın açıklamaları, Diyarbakır’ın yalnızca tarım ve ticaret değil, enerji ve madencilikte de stratejik bir merkez olma yolunda ilerlediğini ortaya koydu. Kaya petrolü yatırımlarının hayata geçmesiyle bölge ekonomisine ve istihdama ciddi katkı sağlanması bekleniyor.