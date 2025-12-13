Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de ortak devriye sırasında 3 ABD vatandaşının (2 asker ve 1 sivil tercüman) hayatını kaybettiği terör saldırısına yönelik yeni ve sert bir açıklama yayınladı.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu belirterek, yaralanan 3 askerin iyileşmesi için dua ettiklerini söyledi.

TRUMP: "CİDDİ BİR YANIT" VE SURİYE İLE ORTAKLIK

Trump, saldırının niteliğini şu sözlerle vurguladı:

"Bu, terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’nin çok tehlikeli, hükümetin tam olarak kontrolü altında olmayan bir bölgesinde, ABD’ye ve Suriye’ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek."

ABD Başkanı, ayrıca Maryland eyaletinde katılacağı Amerikan futbolu maçı öncesi basın mensuplarının "DEAŞ’a bir karşılık verilecek mi?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Evet" cevabını verdi.

SURİYE: UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI

Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamalar ise dikkat çekmişti. Bakanlık Sözcüsü Nureddin al-Baba, saldırının DEAŞ mensubu bir kişi tarafından, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi sırasında gerçekleştirildiğini teyit etmişti.

Al-Baba, bölgedeki ortak güçlere DEAŞ kaynaklı bir sızma ve saldırı girişimi olabileceği yönünde önceden uyarılarda bulunulduğunu ancak bu uyarılara rağmen önlem alınmadığını kaydetmişti.





CENTCOM: PUSU KURULDU

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırının tek başına hareket eden bir DEAŞ mensubu tarafından düzenlenen pusu sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimlik bilgilerinin ailelerine haber verildikten sonra paylaşılacağı kaydedildi.

ABD'Lİ YETKİLELERDEN SERT MESAJLAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıyı sert sözlerle kınayarak, “ABD askerlerini hedef alan herkes bunun karşılığını acımasız şekilde görür” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise saldırıyı “korkakça bir terör eylemi” olarak nitelendirerek, Suriye ile birlikte terörle mücadele kararlılığının süreceğini vurguladı.