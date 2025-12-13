  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"
Dünya

Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"

Suriye’de ABD ve Suriye güçlerinin ortak devriyesine düzenlenen DEAŞ saldırısında 2 ABD askeri ve 1 tercüman hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek" çıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de ortak devriye sırasında 3 ABD vatandaşının (2 asker ve 1 sivil tercüman) hayatını kaybettiği terör saldırısına yönelik yeni ve sert bir açıklama yayınladı.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu belirterek, yaralanan 3 askerin iyileşmesi için dua ettiklerini söyledi.

TRUMP: "CİDDİ BİR YANIT" VE SURİYE İLE ORTAKLIK

Trump, saldırının niteliğini şu sözlerle vurguladı:

"Bu, terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’nin çok tehlikeli, hükümetin tam olarak kontrolü altında olmayan bir bölgesinde, ABD’ye ve Suriye’ye yönelik bir saldırısıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olmuş bir halde. Buna çok ciddi bir yanıt verilecek."

ABD Başkanı, ayrıca Maryland eyaletinde katılacağı Amerikan futbolu maçı öncesi basın mensuplarının "DEAŞ’a bir karşılık verilecek mi?" sorusuna kısa ve net bir şekilde "Evet" cevabını verdi.

SURİYE: UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI

Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamalar ise dikkat çekmişti. Bakanlık Sözcüsü Nureddin al-Baba, saldırının DEAŞ mensubu bir kişi tarafından, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi sırasında gerçekleştirildiğini teyit etmişti.

Al-Baba, bölgedeki ortak güçlere DEAŞ kaynaklı bir sızma ve saldırı girişimi olabileceği yönünde önceden uyarılarda bulunulduğunu ancak bu uyarılara rağmen önlem alınmadığını kaydetmişti.

CENTCOM: PUSU KURULDU

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırının tek başına hareket eden bir DEAŞ mensubu tarafından düzenlenen pusu sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimlik bilgilerinin ailelerine haber verildikten sonra paylaşılacağı kaydedildi.

ABD'Lİ YETKİLELERDEN SERT MESAJLAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıyı sert sözlerle kınayarak, “ABD askerlerini hedef alan herkes bunun karşılığını acımasız şekilde görür” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise saldırıyı “korkakça bir terör eylemi” olarak nitelendirerek, Suriye ile birlikte terörle mücadele kararlılığının süreceğini vurguladı.

 

Hakan Fidan’dan hem YPG’ye hem İsrail’e uyarı: Suriye'de yeni bir kaosa izin vermeyiz
Hakan Fidan’dan hem YPG’ye hem İsrail’e uyarı: Suriye'de yeni bir kaosa izin vermeyiz

Gündem

Hakan Fidan’dan hem YPG’ye hem İsrail’e uyarı: Suriye'de yeni bir kaosa izin vermeyiz

Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı
Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı

Dünya

Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi
Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

Gündem

Suriye'de neler oluyor? Ortak askeri devriyeye saldırı düzenlendi

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!
ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!

Gündem

ABD'den Çin-İran hattına büyük baskın: Askeri kargo İMHA edildi!

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı
2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

Gündem

2 ABD askeri Suriye’de öldürüldü! Pentagon’dan Açıklama: 3 Ölü, 3 Yaralı

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

sarı şeytan, pislik siyonist hiç boş durur mu.... o kadar malı, tonlarca silahı herhalde bizim hatırımıza yığmadı sınırımıza... ama herşeyin üzerinde bir güç vardır...

Zeynel

Deaş kimin örgütü abfnin
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23