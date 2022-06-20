Rusya alçaklığın kitabını yazıyor! Türkiye'ye karşı resmen yeni bir ordu kuruyorlar

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, PKK'nın Suriye yapılanması YPG güçlerini Esed rejimi güçlerine kaydırma girişimlerine sahip olduklarını açıkladı.

"Syria Observer" adlı haber sitesine göre, özel temsilci Lavrentyev, YPG'nin Esed rejimi ile anlaşmalar sağlamasına teşvik edilmesi kapsamında milislerin Esed güçlerine entegre etme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bu çalışmanın Suriye'deki durumun kötüleşmesi önünde bir engel teşkil edeceğini savunan Lavrentyev, amaçlarının Suriye topraklarında bir birlik sağlamak olduğunu vurguladı.

YPG Konseyi Eş Başkanı Riad Darar geçtiğimiz günlerde, herhangi bir ülkenin veya askeri varlığın Suriye topraklarına saldırması halinde Esed rejimi güçleri ile birlikte hareket edeceğini doğrulamıştı.

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Lavrentyev 16 Haziran'da, Türkiye'ye Suriye operasyonunu iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Kazakistan'da Türk yetkililerle görüşen Lavrentyev "Onlara (Türk yetkililer), problemlerin şiddete başvurmadan barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ilettik. Operasyonun gerilimi artırmayı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuşmuştu.

Lavrentyev ayrıca, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunun YPG arasında ayrılıkçı duyguların artmasına sebebiyet vereceğini ve bunun onları bir devlet kurma motivasyonuna itebileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Mepa News