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Dünya Rusya açıkladı! Yaptırımlar yasa dışı
Dünya

Rusya açıkladı! Yaptırımlar yasa dışı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Belarus'a yönelik yeni yaptırımların "yasa dışı" ve "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:18:00 -
Rusya açıkladı! Yaptırımlar yasa dışı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Belarus'a yönelik yeni yaptırımların "yasa dışı" ve "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Zaharova, ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada'nın insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı 2 Aralık'ta aldığı yaptırım kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bu yaptırımları, "Belarus'un iç işlerine müdahale" olarak değerlendiren Zaharova, Batı ülkelerinin göçmen krizi gerekçesiyle Belarus'u cezalandırmaya çalıştığını vurguladı.

Zaharova, "Bu göçmen krizi, Batı ülkelerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine 'demokrasi ihraç etme' siyasetiyle tetiklendi." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerinin insan hakları konusunda "iki yüzlü" olduğunu belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, AB, İngiltere ve Kanada'nın 2 Aralık'ta eş zamanlı olarak Belarus'a karşı yeni kısıtlayıcı önlemlerini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dışında uygulanan kısıtlamalar gibi, bu yaptırımlar da yasa dışıdır. Bunlar, sıradan Belarus vatandaşlarının yaşamlarını olumsuz etkilediğinden dolayı insanlık dışıdır."

Bu krizin, ilgili ülkeler arasında etkileşim yoluyla çözülebileceğine dikkati çeken Zaharova, Batı ülkelerine "çifte standart" ve "meşru olmayan yaptırımlarla baskı uygulama siyasetinden" vazgeçme, Belarus yönetimiyle iş birliği yaparak göçmen krizini çözme çağrısında bulundu.

 

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