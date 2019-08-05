Rusya açıkladı! Muhalifler Rus üssüne saldırdı Rusya Savunma Bakanlığı, muhaliflerin Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırdığını, ancak askeri tesisin herhangi bir zarar görmediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre üsteki hava sahası kontrol araçları, Hmeymim'e muhalifler tarafından kuzey yönünden fırlatılan 3 roket tespit etti. Saldırı sonucunda üste herhangi bir zarar meydana gelmedi ve Rus askerleri ise yara almadı. Suriye güvenlik güçlerinden alınan bilgiyi aktaran Savunma Bakanlığı, roketlerin üs yakınındaki Ruaysed Afif yerleşimine düştüğü belirtildi.

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