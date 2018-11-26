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Rusya açıkladı: Gemiler limanlarına döndü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi'ndeki Ukrayna savaş gemilerinin limanlarına döndüğünü açıkladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 00:47
Rusya açıkladı: Gemiler limanlarına döndü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin limanlarına döndüğünü duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarına döndüğü belirtilen açıklamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir." ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasındaki sıcak temasa ilişkin açıklama yaptı. Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'nda provokasyon yaptığını savunan Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayıcı baskı, ardından da saldırganlık suçlaması.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna: 6 asker yaralandı

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna gemilerine eşlik ettiği ve 6 Ukrayna askerinin olayda yaralandığı aktarıldı.

Sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmişti. Karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, FSB'ye ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve iki kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 00:47
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