Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Direktörü Korgeneral Sergey Solomatin, El Nusra'nın İdlib gerilimi azaltma bölgesi içinde yer alan Ebu Duhur ile Ebu Şarc yerleşimlerinde Suriye ordusuna saldırdığını ve bu konuda Türkiye'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

El Nusra'nın İdlib'de Suriye ordusu mevzilerine saldırdığını belirten Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Direktörü Korgeneral Sergey Solomatin, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gittiği konusunda Türkiye'ye bilgi verdiklerini ifade etti. Basın toplantısı düzenleyen Solomatin, El Nusra'nın İdlib gerilimi azaltma bölgesi içinde yer alan Ebu Duhur ile Ebu Şarc yerleşimlerinde Suriye ordusuna saldırdığını belirtti. 'El Nusra kayıp verdi' Saldırının 150-200 militanı taşıyan yüksek kalibreli silah yüklü 15-20 arazi aracıyla tüm taraflardan düzenlendiğini belirten Solomatin, Suriye ordusunun saldırıyı püskürttüğünü ve militanların kayıplar vererek çıkış noktalarına kaçtıklarını bildirdi. 'Türk tarafına bilgi verildi' Solomatin, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi olarak Türkiye'yle işbirliği yaptıklarını ve Ebu Duhur ile Ebu Şarc yerleşimlerindeki durum hakkında Türk tarafına hemen bilgi verdiklerinin altını çizdi.

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