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Dünya Rusya açıkladı! Bilanço ağırlaşıyor
Dünya

Rusya açıkladı! Bilanço ağırlaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı çalışmaların yürütüldüğü Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsünde meydana gelen yangında ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 12:43:00 -
Rusya açıkladı! Bilanço ağırlaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı araştırma enstitüsünde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'daki Tver şehri yetkilileri, bölgede bulunan Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 21 Nisan'da çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Maalesef yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Yangın nedeniyle tümüyle hasar gören ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı çalışmaların yürütüldüğü enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmalar da yapılıyordu.

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