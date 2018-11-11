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Rusya-ABD arasında yeni bir kriz doğuyor!

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimi takip ederken gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Rus gazeteci hakkında açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus gazeteci Aleksandr Malkeviç'in silah zoruyla gözaltına alındığını bildirdi.

11 Kasım 2018 Pazar 23:06
Rusya-ABD arasında yeni bir kriz doğuyor!

Rusya, ABD ara seçimlerini takip ederken ajan olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Rus gazeteci Aleksandr Malkeviç hakkında açıklamada bulundu.

Rus gazeteci Aleksandr Malkeviç, ABD ara seçimlerini takip ederken ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ajan olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Rus gazeteci Aleksandr Malkeviç’e sahip çıktı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “9 Kasım'da Washington havaalanında gözaltına alınan Aleksandr Malkeviç, gazetecilik faaliyetlerini sürdürdüğü sırada FBI ajanları tarafından gözaltına alındı. Aleksandr Malkeviç, sadece Rus basınına değil, ABD basınına da yazılar yayınlamıştır” denildi.

“Silah zoruyla gözaltına alındı”

Açıklamanın devamında gazeteciye uygulanan muameleden eleştiren eden Bakanlık, “Ajanlar tarafından neredeyse silah zoruyla gözaltı işlemi yapılmıştır. Washington, kendi iç siyasetindeki kötü şöhretine karşı mazeret üretmeye çalışmaktadır. Diğer devletlerin iç işlerine karışmak, Washington’ın kurumsal kimliğidir. ABD makamları, Rus gazetecilere yönelik zulmü açığa vurmuştur. Ayrıca ABD’nin ülkemize karşı yeni yaptırımlar için mazeret üretme isteğini görüyoruz” açıklamalarını yaptı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 23:06
  1. ABD
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