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Dünya Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane menüsü "pes" dedirtti
Dünya

Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane menüsü "pes" dedirtti

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısıyken Katar'dan rüşvet alarak lobi faaliyetleri yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Yunan Vekil Eva Kaili'nin cezaevinde de lüksünden taviz vermediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:24:00 -
Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane menüsü "pes" dedirtti

Avrupa’yı sarsan rüşvet skandalının başrolünde yer alan eski televizyoncu Yunan milletvekili Eva Kaili ile ilgili Yunan ve İtalyan medyasından dikkat çekici haberler geliyor.

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden Avrupa Parlamentosu’nun eski başkan yardımcısının Hıristiyan alemi için çok önemli bir gün olan Noel’i de parmaklıklar arkasında geçirdiği açıklandı.

Noel menüsünde yok yok!

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Kaili’nin Noel menüsünü de paylaştı. Kaili’ye verilen yemeklerin çok da sade olmadığı belirtildi. Kaili’ye başlangıç için kuşkonmaz çorbası verildiği belirtilirken, ana yemek olarak ise bezelye, havuç ve biber soslu hindi verildiği kayıtlara geçti.

Tatlı menüsünde yok yok

Tatlı olarak ise çikolatalı kek üzerine vanilyalı dondurma, krema ve sıcak eritilmiş çikolatanın servis edildiği kaydedildi.

Yunan medyasında yer alan haberde Noel menüsünde alkol olmadığı belirtilirken hapishane yönetiminin ise kadın mahkumların kantinden para karşılığında alışveriş yapmasına izin verdiği de belirtildi.

Serbest kalmak için bir şansı daha var

Dün babası ziyaretine gelen Kaili’nin serbest kalmasına hakim izin vermemişti. Fakat Kaili 29 gün içerisinde Belçika yasalarına göre tekrar karara itiraz edebilir.

 

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Yorumlar

Mesut Sarp

Evet Avrupa hapisanelerinde Noelde özel tarife menü uygulaması hep var. Ancak aldıgı tüm paralara sevgilisi ve babasınkiler dahil devletce hemen el koyuldu. Tüm sülalesinin mal varlıklarınada devlet el koydu. Üstüne bi de iceri tıkıldı. Ha şimdi sıkıyosa bi siyasetci daha rüşveti alsında görelim.

Mesut Sarp

Yok öyle bal tutan parmagini yalar muhabbeti Avrupada. Ha şimdi sıkıyosa bi siyasetci daha rüşveti alsında görelim.
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