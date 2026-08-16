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Galatasaray transferde gaza bastı!

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Galatasaray transferde gaza bastı!

Hücum hattına yeni takviyeler yapmayı hedefleyen Galatasaray, B ve C planlarını devreye sokacak. Sarı-kırmızılıların, kanat transferi için radarına aldığı 2 yeni isim belli oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna Çorum FK beraberliği ile başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Hücum rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

B VE C PLANI HAZIR Sol kanat için ilk hedef Martinelli'ydi. Arsenal forması giyen Brezilyalı futbolcudan olumsuz yanıt alınması durumunda, B ve C planları devreye sokulacak.

#3
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

YENİDEN NOA LANG SESLERİ Buna göre sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci devresinde kiraladıkları Napoli forması giyen Noa Lang için resmi girişimde bulundu. 19 MAÇA ÇIKTI Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Hollandalı yıldız 19 maçta görev almıştı. Noa Lang söz konusu maçlarda, 2 kez fileleri sarstı ve 3 defa gol pası verdi.

#4
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

Aslan'ın 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 15 milyon Euro bonservis teklif ettiği belirtildi. 20 MİLYON EURO İSTENİYOR Buna karşın Çizme kulübünün ise 20 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında. Kulüplerin arasındaki bonservis pazarlıklarının tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi.

#5
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

DIĞER ADAY EZZALZOULI Sarı-kırmızılıların sol kanat listesindeki bir diğer aday da İspanyol ekibi Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli.

#6
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

Cimbom'un 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerin kısa sürede başlayacağı belirtildi.

#7
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

SERBEST KALMA MADDESİ Ezzalzouli'nin serbest kalma maddesinin 60 milyon Euro olduğu öğrenildi.

#8
Foto - Galatasaray transferde gaza bastı!

LaLiga temsilcisinin ise genç kanat oyuncusu için indirime yanaşmadığı aktarıldı. Bir dönem Barcelona'da da forma giyen genç yıldız, geçtiğimiz sezon 15 gol 13 asistlik performansla yıldızlaştı.

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