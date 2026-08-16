Galatasaray transferde gaza bastı!

Aslan'ın 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 15 milyon Euro bonservis teklif ettiği belirtildi. 20 MİLYON EURO İSTENİYOR Buna karşın Çizme kulübünün ise 20 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında. Kulüplerin arasındaki bonservis pazarlıklarının tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi.