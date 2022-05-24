Rüşvet-yolsuzluk batağındaki CHP’li belediyelerde operasyon paniği

Avcılar, Kadıköy ve Maltepe ilçe belediyelerine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, CHP’li başkanların paniğe kapılmasına neden oldu. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğiyle ele geçirdikleri belediyeleri, adrese teslim ihalelerle, usulsüz atamalarla ve kılıfına uydurdukları hırsızlıklarla talan eden CHP’li başkanların, fondaş gazetelere yaptıkları ‘Bize de operasyon yapacaklar’ şeklindeki açıklamaları, “operasyon öncesinde ön almaya çalışıyorlar” yorumlarına neden oldu.

Daha ne bekliyorsunuz?

Akit’in deşifre ettiği ve kamuoyunda “operasyon için daha ne bekliyorlar?” tepkisine neden olan yolsuzluklardan bazıları şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun bankamatik yeğeni Rojda Karadaş’ın yıllardır işe gitmeden maaş aldığı Beşiktaş Belediyesi’nin, meclis üyesi ve parti teşkilatından çok sayıda yöneticinin akrabalarını işe doldurarak yandaş çiftliğine döndüğü ve maaş ödeyemeyecek hale geldiği Sayıştay raporlarına yansıdı. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kayıtlı araçlar adına, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından aynı gün defalarca yakıt alınarak başka araçlara yüklendiği öğrenildi. 197 litre yakıt deposu hacmi olan Otokar Sultan marka midibüsün yakıtmatik kartı kullanılarak sadece 24 saat içerisinde 1895 litre mazot alındı. Çok sayıda yakınını belediyede işe yerleştiren CHP’li Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in, baldızı Hülya Berrakkarasu’yu ise belediye iştiraki Beltaş’ın Genel Müdür Yardımcılığına atadığı ortaya çıktı. Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’nın şirketine 2 milyon 346 bin TL’lik ihale paslayan Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi’nde çalışan Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır’ın 100 TL sermayeli 1 aylık şirketine ise 5 milyonluk yemek ihalesi verdiği belgelendi.

Nerede CHP orada rezalet

Başkanlığını CHP’li Erdem Gül’ün yaptığı Adalar Belediyesi skandalların eksik olmadığı belediyeler arasında yer alıyor. Belediyenin 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, hesaptaki 6 milyon liranın ve onlarca aracın kayıp olması nedeniyle 3’ü CHP’li 7 meclis üyesinin oyuyla reddedildi. Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Çevre Bakanlığı uhdesine geçmesine rağmen büyük bir hukuksuzluğa imza atan CHP’li belediye, yandaşlarına verdiği usulsüz ruhsatlarla, denizin doldurulmasına ve sahile inşaat yapılmasına müsaade ederek doğal sit alanı konumundaki adayı betona boğdu. Pandemi sürecini gerekçe göstererek sanatçılarla online sohbet gerçekleştirmek için hizmet alımı ihalesine giden CHP’li Şişli Belediyesi’nin, ödeme yapılmasına rağmen etkinliği gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

Akit’in haberinden sonra panikleyen Şişli Belediyesi, günü geçen etkinliği apar topar gerçekleştirdi. Kaptanpaşa Mahallesindeki 400 m2’lik arsasını iş insanı Serkan Aşçı’ya kiralamak isteyen CHP’li Şişli Belediyesi’nin beceriksiz yönetimi, 10 yıl için ayda 180 bin liradan, toplamda 25 milyon TL civarında para kazanacakken, kendi hazırladığı sözleşmeye sahip çıkmadığını için belediye iştiraki Kent-Yol Şişli Belediye Teknik Müdürlüğü’nün kasasından 1.5 milyon TL ödeyerek, kamu zararına neden oldu.

Yaraları yoksa neden gocunuyorlar

Konuyla ilgili Akit’e değerlendirmelerde bulunun Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Avukat Cengiz Ocakçı, şunları dile getirdi: “Ben 10 yıl Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği yaptım. Yüzde 90’ın üzerindeki dosyaların imzası bana aitti. Hani, adam diyor ya ‘Çiğ yemedim ki karnım ağrısın.’ Biz, Ecevit döneminde, Tansu Çiller döneminde, yani tamamen bizden farklı kimselerin yönetimde bulunduğu dönemde belediyeyi yönettik. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yarıdan fazlası mesailerini Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde geçirdiler. Biz, soruşturmasız günü bırakın saniye geçirmedik. Ve bir tane iki tane değil, 10’un üzerinde müfettişin incelemesine tabi olduk. Buna rağmen, CHP’lilerin onda biri kadar feryat etmedik. Çünkü biz rahattık. Bizim korkumuz, endişemiz yoktu. Teftiş edilmekten hiçbir zaman korkmadık. Teftiş, suçu olan, korkusu olan, hırsızlığı olan, incelendiği takdirde kirli çamaşırlarının meydana çıkmasından endişe eden kimseleri korkutur. Bunlar bir müfettiş için bile bangır bangır bağırıyorlar. Yaraları yoksa neden gocunuyorlar.”

Buzdağının görünen kısmı

Gazeteci Şükrü Sak ise, şunları ifade etti: “Her gün medyada, sosyal medyada yayınlanan yolsuzluk, usülsüzlük belgeleri havada uçuşuyor. Ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlükler, buzdağının sadece görünen kısmı. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine giden kamu otoritesini gördüklerinde ‘Bize de operasyon yapılabilir’ şeklinde, bir nevi suç itirafı sayılabilecek açıklamalarda bulunmaları, CHP’li başkanların ön alma girişimi olarak görülebilir. Herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük yoksa size niye operasyon yapılsın? CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine kararlı bir şekilde giden Akit’i bu açıdan kutlamak gerek. Şunu açıklıkla ifade edelim ki, Akit’in ortaya çıkardığı yolsuzluk ve usulsüzlükler, CHP’li Belediyelerde yaşanan rezaletlerin küçük bir kısmı. Diğer medyanın da bu konuda aynı duyarlılığı göstermesini bekleriz. CHP yandaşı medyanın bu konudaki sessizliği ise, kelimenin tam anlamıyla rezilce. Bu çifte standart ve ahlâksızlık, normal kamu hizmetini ‘yağma Hasan’ın böreği’ olarak gören zihniyetin dayanışması olarak da görülebilir.”