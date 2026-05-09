"Rüşvet verdim diyen CHP'li kumpas var diyen yine CHP'li" AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap
“Rüşvet verdim diyen CHP’li kumpas var diyen yine CHP’li” AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “‘1 milyon euro rüşvet verdim’ diyen CHP’li, Buna karşı çıkıp açıklama yapan CHP’li, ‘CHP’den CHP’ye kumpas var’ diyen yine CHP’li” dedi.

Gökhan Böcek’in Veli Ağbaba’ya CHP Genel Merkezi’nde 1 milyon Euro rüşvet verdiği itirafı CHP’de bomba etkisi yaparken, inkar çabaları da kabak tadı verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, iddiaların odağındaki Veli Ağbaba ve diğer CHP’li yöneticilerin rüşveti inkar açıklamalarına sosyal medya hesabından okkalı bir cevap verdi. AK Partili Usta; “‘1 milyon euro rüşvet verdim’ diyen CHP’li, Buna karşı çıkıp açıklama yapan CHP’li, ‘CHP’den CHP’ye kumpas var’ diyen yine CHP’li… Gökhan Böcek, Veli Ağbaba, Yunus Emre… İddia CHP’nin içinden, itiraf CHP’nin içinden, açıklama CHP’nin içinden, suçlama CHP’nin içinden… Ama iş hesap vermeye gelince suçlu yine onlara göre ‘devlet!” ifadelerini kullandı.

Kapak deyince

Millet Ali Mahir Başarır'ın, Gokhan Günaydın'ın, Özgür Özel'in kapaklarına hayran.

Kapakmış haha :))

Kapak duymak isteyen CHP'nin Rize mitingini izlesin, canlı canlı kapak
