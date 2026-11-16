En çok savaş kazanan milletler belli oldu! Türkler kaç savaş kazandı?
Tarihte en çok savaş kazanan milletler belli oldu. Peki Türkler bu listede kaçıncı sırada? İşte en çok savaş kazanan milletler...
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Tarihte en çok savaş kazanan milletler belli oldu. Peki Türkler bu listede kaçıncı sırada? İşte en çok savaş kazanan milletler...
DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİLER Tarih boyunca, bazı ülkeler askeri başarılarıyla öne çıkmıştır. Bu ülkeler, stratejik zekaları, güçlü orduları ve kararlı liderlikleri sayesinde birçok savaşı zaferle sonuçlandırmıştır. Özellikle, bu ülkelerin askeri taktikleri ve teknolojik yenilikleri, savaş alanlarında üstünlük sağlamalarına yardımcı olmuştur.
KAZANDIKLARI SAVAŞLARLA TOPRAKLARINI GENİŞLETTİLER! Listedeki ülkeler, savaşlarda kazandıkları zaferlerle sadece topraklarını genişletmekle kalmamış, aynı zamanda kültürel ve ekonomik etkilerini de artırmışlardır. Savaş sonrası dönemde, bu zaferler, ülkelerin iç politikalarında ve uluslararası ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açmıştır.
ABD'NİN 200 YILLIK TARİHİ DİĞER ÜLKELERE YÖNELİK KATLİAM SÖYLEMLERİNİ UNUTTURUYOR! Tarih boyunca Türkiye'nin kazanmış olduğu savaşları katliam olarak gören batı dünyası ve Amerika'nın açıklanan istatistiklerle, katliam söylemlerinin başrol oyuncuları olduğu net bir şekilde görüldü. Özellikle ABD'nin 200 yıl içinde yapmış olduğu savaşlar, Türkiye'yi katliam ülkesi olarak görmelerine tokat gibi cevap veriyor!
OSMANLI - TÜRKİYE'NİN TOPLAM KAZANDIĞI SAVAŞ SAYISI KAÇ? Her zaferin ardında büyük fedakarlıklar ve kayıplar yatmaktadır. Peki Osmanlı - Türkiye'nin toplam kazandığı savaş sayısı kaç?
İŞTE TARİH BOYUNCA EN FAZLA SAVAŞ KAZANAN ÜLKELER!
20) YUNANİSTAN-KAZANDIĞI SAVAŞ: 89
19) MOĞOLİSTAN-KAZANIĞI SAVAŞ: 92
18) HİNDİSTAN-KAZANDIĞI SAVAŞ: 92
17) İRAN-KAZANDIĞI SAVAŞ: 102
16) PORTEKİZ-KAZANDIĞI SAVAŞ: 103
15) HOLLANDA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 114
14) İTALYA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 132
13) AVUSTRALYA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 137
12) İSVEÇ-KAZANDIĞI SAVAŞ: 165
11) JAPONYA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 183
10) AVUSTURYA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 209
9) TÜRKİYE-KAZANDIĞI SAVAŞ: 210
8) ÇİN-KAZANDIĞI SAVAŞ: 244
7) POLONYA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 344
6) İSPANYA-KAZANDIĞI SAVAŞ KAZANDIĞI SAVAŞ: 491
5) ALMANYA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 425
4) RUSYA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 425-
3) ABD-KAZANDIĞI SAVAŞ: 833
2) BİRLEŞİK KRALLIK-KAZANDIĞI SAVAŞ: 1.105
1) FRANSA-KAZANDIĞI SAVAŞ: 1.115/ derleyen: haber7
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