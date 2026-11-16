19 köpeği aşıp bahçeye girdi! Kedi mamalarını afiyetle yedi

Erzincan’ın Binkoç köyünde bir vatandaş, kedileri için bıraktığı mamaların sürekli eksildiğini fark edince bahçeyi takibe aldı. Gördüğü manzara ise ev sahibini şoke etti.

Evin dışında 12, bahçe içerisinde ise 7 olmak üzere toplam 19 köpeğin bulunduğu arazide kuş uçurtulmazken, bu engelleri aşan davetsiz misafirin bir tilki olduğu ortaya çıktı. Köpeklerin kokusuna ve havlamalarına rağmen, büyük bir soğukkanlılıkla bahçeye sızan kurnaz tilki, kediler için ayrılan mamaları afiyetle yerken ev sahibi tarafından saniye saniye görüntülendi.