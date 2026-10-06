Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İçişleri Bakanlığı kararıyla resmi olarak görevinden uzaklaştırıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/966 sorgu sayılı kararıyla tutuklandı.
Tutuklamanın ardından Güneş, İçişleri Bakanlığının kararı ile görevden uzaklaştırıldı.
Öte yandan, Ataşehir İlçe Belediye Meclisi’nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacağı bildirildi.
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