Rüşvet skandalında şok itiraf: CHP’li Tanju ruhsat için bakın ne kadar istemiş

Bolu Belediyesi’nin görevden alınan eski başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu, 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, müşteki müteahhit Nazmi G., BOLSEV Vakfı için kendisinden 4 milyon TL para istendiğini iddia etti. Tanju Özcan ise suçlamaları reddetti.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında, Tanju Özcan’ın da aralarında 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik ‘İrtikap’, ‘İrtikaba teşebbüs’, ‘Rüşvet alma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet’, ‘İrtikaba yardım’, ‘Rüşvete aracılık’, ‘Yalan tanıklık’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından ceza istendi.

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez ‘İcbar suretiyle irtikap’, 3 kez ‘İrtikaba teşebbüs’, 34 kez ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve 1 kez ‘Rüşvet’ suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez ‘İcbar suretiyle irtikap’, 2 kez ‘İrtikaba teşebbüs’ suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez ‘İrtikap suçuna yardım’, 3 kez ‘İrtikap suçuna yardıma teşebbüs’ ve 34 kez ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Yargılama aşamasında Leyla Beykoz, Aydan Özdemir, Cihan Tutal ve Naim Ayhan tahliye edildi.

İlk duruşması Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılan davanın ikinci duruşması bu kez Bolu Adliyesi’nde yapıldı. Duruşmanın yapıldığı Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sanık yakınları, mahkeme salonu önünde kurulan noktada kimlikleri kontrol edildikten sonra salona alındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, duruşmaya, tutuklu bulundukları Ankara Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Diğer, sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

RÜŞVET İTİRAFLARI

Tanju Özcan, Süleyman Can, Ali Sarıyıldız ile Mustafa Altındal’ın tutuklu yargılandığı davada ilk olarak müşteki müteahhit Nazmi G. dinlendi. Belediyeye yazdığı dilekçelere cevap alamadıklarını iddia eden Nazmi G., “Evraklarım gecikiyor, sürekli engelleniyor. Önce imar durumu ile başlayıp 30’a yakın evrak alıyoruz. İmardan sorumlu başkan yardımcısı ile görüştük, sonrasında Tanju Özcan ile görüştük. Başkan yardımcısı Tuna Özcan arayarak, beni makama çağırdı.

Tanju Özcan’ın 3,5 milyon lira para istediğini söyledi. Neyin parası olduğunu sordum. Daha sonra başkan yardımcısı Süleyman Can ile görüştüm, o da 4 milyon lira istedi. Süleyman Can, ‘Bu parayı vermezsen işlerin olmaz’ dedi. Tanju Özcan’ı cep telefonundan aradım, makamına gittik. Makama alınırken, benim cep telefonumu aldılar. Bana esti gürledi, ‘Bu parayı vereceksin’ dedi. ‘Bolu’da çalışıp Bolu’da parayı kazanıyorsun, vereceksin’ dedi. Oradan anlaşamadan çıktık. Ben de çözüm yok, parayı vermeyi kabul ettim. 1 milyon nakit, 1,5 milyon çek verebilirim dedim. Hepsini nakit istediler. O 1 milyon lirayı da eşimin hesabından çekip verdim. Parayı bankada Ali Sarıyıldız’a teslim ettim. Bir hafta sonra da çeki teslim ettim. Parayı çektiler, sonrasında reklam sözleşmesi yapacaklarını söylediler” dedi.

‘SORULARA CEVAP VERMEMEK İÇİN...’

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Nazmi G.'nin kendisine yönelik iddialarına ilişkin savunma yaptı. Özcan, SEGBİS yerine mahkeme salonunda olması gerektiğini belirterek, “Burada dezavantajlı şekilde savunma yapıyorum. Ben yalan söyleyen insana tepki gösteriyorum. Nazmi G., sorulan sorulara cevap vermemek için 10 takla atıyor. Çünkü yalan söylüyor. Beyanları tutarlı değil. Gözaltına alınmadan önce telefon kaydı var. Ben mi konuşmuşum, korumam mı, şoförüm mü konuşmuş, hepsi birbirine karıştı. ‘Hiç reklam görüşmesi olmadı’ diyor. ‘Basiretli bir iş adamıyız’ diyorsun.

Ali Sarıyıldız seninle niye buluştu? Niye ‘Fatura kesmem’ diyorsun. Biz bu Nazmi G.'ye inşaat ruhsatı vermemişiz. Ruhsat vermek için de irtikap yoluyla vakfa para istemişiz. Benim göreve geldiğimden bu yana Nazmi G.'nin başvurularına ortalamanın altında günlerde cevap verilmiş. Her şeye izin verilmiş. Hiçbir başvurusunda gecikme yok. ‘2022 yılından bu yana uğraşıyorum’ diyor. Belediyeden alamazsan 1 ay içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alırsın diye kanun var. İnşaat ruhsatı talebi olmayan adamın ruhsatını nasıl geciktirebiliriz?

Söyledikleri baştan sona tutarlı değil. ‘Bana zarar vermeye çalışıyorlar’ diyor. Senin parselinde bir ticari olan cepheye batı cephesini de belediye meclisi ticari yaptı. Sen talep bile etmemişsin, parselin değeri ikiye katlanmış. Hakkından daha fazlasını almışsın. Senin parselinin yanından dere geçiyor. DSİ, ‘Taşkın kodunu benden alacaksın’ diyor. DSİ’nin görüşü ortadayken ‘Biz ruhsat veremeyiz’ dediler. ‘Bunu verirsek yargılanırız’ dediler. HTS kayıtları ile Nazmi G.'nin beyanları bir incelensin. Ben onu 30 yıldır tanırım. Çözüm sürecinde Öcalan ile ilgili ettiğim laflardan rahatsız olmuş. ‘Akrabalarım rahatsız oluyor, bedeli ağır oluyor’ sözlerinin ardından bizim ilişkimiz koptu” diye konuştu.

Tutuklu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, müşteki beyanlarına karşı, “Söyledikleri tamamen tutarsızdır. Çelişkili ifadeleri var ve hiçbirini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.