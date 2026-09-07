Rüşvet davasında beyan verirken bayılan Tanju Özcan'ın tutukluluğu sürecek

Bolu'daki "rüşvet" soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 sanıklı davanın ikinci celsesinde mahkemeye beyan verdiği sırada şekerinin yükselmesi sonucu fenalaşarak bayıldı. Duruşmaya ara verildi; sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Özcan, sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Özcan ile 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

"İcbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 09.00'da başladı. Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal mahkemede hazır bulundu.

"Bunlar beni çıkartmamak için yapılmış operasyonlar"

Mahkemede ifade veren Özcan, tutukluluğunun 6 ay 8 güne ulaştığını, ara karardan memnun kalmadıklarını söyledi. "Sayın İmamoğlu mu daha çok mağdur edildi yoksa ben mi daha çok mağdur edildim bunu tartışmak isterim" diyen Özcan, davasına hiçbir zaman siyasi bir dava dememeyi tercih ettiğini belirtti.

28 Şubat'ta kendisinin ve arkadaşlarının gözaltına alındığını anlatan Özcan, ilk celsede tüm market yetkililerinin dinlendiğini ve icbarın hiçbir unsurunun bulunmadığının ortaya çıktığını öne sürdü. Özcan, "Benimle ilgili genel bir süreç yürütülmüyor, herkeste yürütüldüğü gibi bir süreç yürütülmüyor. Bunlar beni çıkartmamak için yapılmış operasyonlar" ifadelerini kullandı.

En çok arkadaşlarına üzüldüğünü söyleyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sırf Tanju Özcan tutuklu kalsın diye temizlik işlerindeki arkadaşlarımızı da içeri almak nedir? Beni hain olarak mı görüyorlar? Ben vatan haini miyim? Abdullah Öcalan'ın şartları benden daha iyi. Terör örgütü üyelerinin şartları benden daha iyi."

Beyan sırasında yere düşerek bayıldı

Özcan, beyanını sürdürdüğü esnada şekerinin yükselmesi sebebiyle fenalaşıp yere düşerek bayıldı. Sağlık ekipleri Özcan'ın ilaçlarını vererek gerekli kontrolleri yaptı.

Beyanına devam eden Özcan, tahliye talebini sağlık durumuna dayandırdı: "Benim şeker hastalığım kritik bir noktada, 18 saat boyunca 400'ün üzerinde seyrediyor. Sadece uyurken şekerim düşüyor. Kan testine bakılınca yeniden akut pankreatit hastalığı riski yeniden ortaya çıkıyor. Doktorlar böyle söylüyor."

"1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı. Vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor. Kendimi acındırmak istemiyorum böyle bir duruma düşmek istemiyorum ama hakim bey sizin insafınıza bırakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşma 19 Ekim'e ertelendi

Avukat beyanlarının ardından heyet, adli kontrol tedbiri altındaki sanıkların tedbirlerinin de sürmesine karar verdi ve duruşmayı 19 Ekim tarihine erteledi.