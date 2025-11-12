Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

İddianamede, suç örgütünün gelir kaynakları arasında İstanbul'da yapılacak büyük inşaat ve kıymetli taşınmazların imar, iskan süreçlerinde taşınmaz ve proje sahiplerinden rızaen ya da icbar yoluyla alınan haksız kazancın bulunduğu belirtildi.

Sağlanacak menfaati, örgüt yöneticisi Adem Soytekin'in firmalar adına kesilen çeklerle temin ettiği kaydedilen iddianamede, örgüt yöneticisinin gerçeğe aykırı düzenlediği faturalarla rüşveti gerçek ticaret gibi göstermeye çalıştığı ve suçla arasındaki illiyet bağını kesmeyi amaçladığının anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, örgüt elebaşı İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra, örgütün kuruluş döneminden itibaren kendisine bağlı hareket eden şüpheliler Yakup Öner ve Resul Emrah Şahan'ı kendi adına yetkilendirdiği belirtildi.

İmamoğlu'nun iş sahiplerinden haksız taleplerini bu örgüt üyeleri aracılığıyla ilettiği, şüpheli Şahan'ın Şişli Belediye Başkanı olmasını sağladığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, örgüt üyesi Şahan'ın da iş sahipleriyle görüşmeleri doğrudan sağlamadığı, şüpheliler Adem Altıntaş, Hakan Karademir ve vefat eden Engin Polat gibi kişiler üzerinden taleplerini ilettiği belirtildi.

Bu kapsamda iddianamede müşteki iş insanı Ziya Yılmaz'ın Şişli'de Nişantaşı Koru Projesi'ne inşaat ruhsatı alabilmek için çalışanı Uğur Kemal Gökbulut'un şüpheli Şahan ile görüşmesini sağladığı, Şahan'ın da Gökbulut'u ruhsattan sorumlu belediye başkan yardımcısı Engin Polat'a yönlendirdiği bildirildi.

İddianamede, şüpheli Şahan'ın örgütsel gizlilik ve güvenlik ilkeleri kapsamında maddi talepleri kimseyle doğrudan konuşmadığı, birebir görüşmekten imtina ettiği, Gökbulut'tan belediye adına yapılacak sözde tesis için 2 milyon 950 bin lira verilmesinin Polat aracılığıyla talep ettiği kaydedildi.

Para talebini müşteki Ziya Yılmaz'a şüpheli Uğur Kemal'in ilettiği, talebin müşteki tarafından kabul edilmesi üzerine örgüt yöneticisi Soytekin'e ait Asoy İnşaat AŞ isimli firmaya 4 çekin verildiği anlatılan iddianamede örgüt yöneticisi Soytekin tarafından Ziya Yılmaz'ın sahibi olduğu şirket adına fatura düzenlendiği anlatıldı.

İddianamede yer alan başka bir eylemde iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın Şişli'de eski Profilo AVM'nin bulunduğu alanda konut projesi yürüttüğü, projenin ikinci etabı için ruhsat alınması sürecinde örgüt üyesi Şahan'ın, Adem Altıntaş'ı devreye sokarak mağdur Çetinsaya'ya yönlendirdiği, Şahan'ın 2 milyon dolar ışıklandırma borcunun ödenmesi halinde ruhsatı vereceğini belirttiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede Şahan'ın Şişli Belediye Başkanı olduktan sonra Çetinsaya ile iletişimi belediye başkan yardımcısı Hakan Kandemir üzerinden yürütmeye devam ettiği ve Çetinsaya'nın ruhsat almak karşılığında ışıklandırma borcunu kabul ettiği belirtildi.

Şüpheli Şahan'ın rüşvet taleplerini belediyeyle doğrudan bağlantısı bulunmayan kişi aracılığıyla ilettiği iddiası

İddianamede, müşteki iş insanı Mehmet Torun, tanık Metin Karakoç, şüpheliler Adem Altıntaş ve Resul Emrah Şahan ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren örgüt üyesi Yakup Öner'in beyanları birlikte değerlendirildiğinde soruşturma kapsamında şüpheli Şahan'ın, rüşvet taleplerini belediyeyle doğrudan bağlantısı bulunmayan şehir plancısı Adem Altıntaş üzerinden ilettiği belirtildi.

Şişli'de bulunan Torun Center'ın sahibi müşteki Mehmet Torun'a belediyenin şifahi izniyle yapılan tadilatın ardından, belediye tarafından izinsiz işlem gerekçesiyle idari para cezasının uygulandığı, müştekinin Altıntaş'a yönlendirildiği bildirildi.

İddianamede, şüpheli Altıntaş'ın, müşteki Mehmet Torun'dan Torun Center'a tadilat izni verilmesi için tanık Metin Karakoç aracılığıyla 10 milyon dolar istediği, teklifin kabul edilmemesi üzerine bu tutarı daha sonra 5 milyon dolara düşürdüğü kaydedildi.

Torun'un, talepleri reddetmesi üzerine örgüt üyesi Yakup Öner aracılığıyla örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na ulaştığı, yapılan görüşmede Torun'un hiçbir talebi kabul etmeyeceğini dile getirmesi üzerine müştekiye para cezasının uygulandığı ve ödendiği bildirildi.

İddianamede, ayrıca Şişli'de 3 bloktan oluşan Rotana Rezidans isimli projeyi yapan mağdurların iskan izni karşılığı para vermeye zorlandığı ve 7,5 milyon dolar vermek zorunda kaldıkları ifade edildi.