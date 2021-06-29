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Aktüel Rüstem Kömürcü kimdir? Rüstem Kömürcü sağlık durumu nasıl?
Aktüel

Rüstem Kömürcü kimdir? Rüstem Kömürcü sağlık durumu nasıl?

Acun Ilıcalı’nın yurt dışından devşirerek cebini doldurduğu sözde yemek yarışma programında Rüstem Kömürcü adlı yarışmacı yemek hazırlandığı sırada fenalaştı. Peki Rüstem Kömürcü kimdir? Rüstem Kömürcü sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:22:00 - 2021-06-29 10:28:03
Rüstem Kömürcü kimdir? Rüstem Kömürcü sağlık durumu nasıl?

Sözde yemek yarışması programı 'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken, stüdyoda korkutan anlar yaşandı. Tabağının başında fenalaşan yarışmacı Rüstem Kömürcü'nün yardımına şefler koştu. Sözde yarışma programı 'MasterChef Türkiye'nin ilk tur elemelerinde korkutan anlar yaşandı. 28 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde; Rüstem Kömürcü adlı yarışmacı, stüdyoda fenalaştı. Rüstem Kömürcü’nün yardımına Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna şefler yetişti.

Son bölümde şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, deniz levreği yaptı. Aşçılık yapan yarışmacı, şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaştı. "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen yarışmacı, tezgaha tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. Bayılmak üzere olan yarışmacının yardımına şefler Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yetişti. Yere düşmek üzere olan Rüstem Kömürcü'nün kollarına girerek tutan Mehmet Şef ve Danilo Şef, stüdyoya sağlık ekiplerini çağırdı.

MasterChef Türkiye Rüstem Kömürcü elendi mi?

Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra kendine gelen yarışmacı, "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Bir anda başım döndü, gözlerim karardı. O an bir şey hatırlamadım" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Bir süre sonra iyileşen yarışmacı, şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamadı. Somer Sivrioğlu, yarışmacıdan seneye tekrar MasterChef'e katılmasını istedi.

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