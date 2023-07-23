Rusların ilk seyahat tercihi Türkiye: Dev şirketten yeni araştırma yapıldı! Turistler akın ediyor
Yapılan bir araştırmaya göre Ruslar yurtdışı seyahatlerini iki kattan fazla artırdı. Araştırmada Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke Türkiye oldu. Rusya'nın dev cep telefonu operatörlerinden MTS'in araştırmaları, Rusların 2023'te yurt dışına seyahatlerini iki kattan fazla artırdığını gösterdi. Türkiye'ye gelen Rus turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli adımlara atan diğer ülkelere karşı son dönemde birçok Rus vatandaşlarının Türkiye'yi seçtiği mesajı ortaya çıktı. A İlk sırada yine Ruslar var, kın akın geldiler!
Rusya’nın dev cep telefonu operatörlerinden MTS’in araştırmaları, Rusların 2023’te yurt dışına seyahatlerini iki kattan fazla artırdığını gösterdi.
2023’te Rusya’dan yurtdışına gidenlerin en çok Türkiye, Tayland ve Çin’i tercih ettiği gözlemlenirken, Türkiye’nin Rusların yurtdışı seyahatleri açısından Belarus’un önünde olduğu vurgulandı.
Ocak-Haziran 2023 dönemindeki Rus turist akışının 2022’nin ilk yarısına göre yüzde 70 daha yüksek olduğu kaydedildi.
TAYLAND EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE
Uzmanlar, bu yılın ocak-haziran döneminde yurt dışına yapılan toplam seyahat sayısının yıllık bazda bir buçuk kat artış gösterdiğine vurgu yaparken, ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yapılan seyahatlerin yüzde 65 artış gösterdi.
Bu dönemde Tayland’a yapılan turistik gezi sayısı 12 kat artarken, Tayland’ın tüm popüler destinasyonlar arasında en hızlı büyüyen ülke olduğu ifade edildi.
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Çin’e Rus turist akışı raporlama döneminde iki katına çıkarken, çalışma, İtalya, Almanya, Fransa, Finlandiya ve İspanya’ya Rusya’dan seyahat eden Rus turist sayısının toplamın yüzde 5’inden fazlasını oluşturduğuna da dikkat çekti. patronlardunyasi-com
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