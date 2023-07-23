Rusların ilk seyahat tercihi Türkiye: Dev şirketten yeni araştırma yapıldı! Turistler akın ediyor

Rusya’nın dev cep telefonu operatörlerinden MTS’in araştırmaları, Rusların 2023’te yurt dışına seyahatlerini iki kattan fazla artırdığını gösterdi.

2023’te Rusya’dan yurtdışına gidenlerin en çok Türkiye, Tayland ve Çin’i tercih ettiği gözlemlenirken, Türkiye’nin Rusların yurtdışı seyahatleri açısından Belarus’un önünde olduğu vurgulandı.

Ocak-Haziran 2023 dönemindeki Rus turist akışının 2022’nin ilk yarısına göre yüzde 70 daha yüksek olduğu kaydedildi.

TAYLAND EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE

Uzmanlar, bu yılın ocak-haziran döneminde yurt dışına yapılan toplam seyahat sayısının yıllık bazda bir buçuk kat artış gösterdiğine vurgu yaparken, ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere yapılan seyahatlerin yüzde 65 artış gösterdi.

Bu dönemde Tayland’a yapılan turistik gezi sayısı 12 kat artarken, Tayland’ın tüm popüler destinasyonlar arasında en hızlı büyüyen ülke olduğu ifade edildi.

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Çin’e Rus turist akışı raporlama döneminde iki katına çıkarken, çalışma, İtalya, Almanya, Fransa, Finlandiya ve İspanya’ya Rusya’dan seyahat eden Rus turist sayısının toplamın yüzde 5’inden fazlasını oluşturduğuna da dikkat çekti. patronlardunyasi-com

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