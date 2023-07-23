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Aktüel Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kiracılar için emsal kararı: Dikkat, mahkeme 'dur' dedi
Aktüel

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kiracılar için emsal kararı: Dikkat, mahkeme 'dur' dedi

Yeniakit Publisher
2023-07-23 17:23:00 -
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kiracılar için emsal kararı: Dikkat, mahkeme 'dur' dedi

Yargıtay, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı, kararını açıkladı. Flaş gelişme! Evi ya da iş yerini boşaltsa da anahtarı teslim ettiğini belgelemeyen kiracının kira bedelinden yükümlü olacağı belirtildi. Yargıtay’dan kiracıları üzecek karar! İşte detaylar o karar haberimizde...

Kiracı olduğu iş yerini boşalttı, ama anahtarı iade ettiğini belgelemedi. Aylar sonra mülk sahibinin başlattığı icra takibiyle karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre dükkan sahibi, eski kiracısından 11 aylık kira bedelinin tahsilini istedi.

Eski kiracı da iş yerini 11 ay önce sözleşmeye uygun şekilde boşalttığını, borcunun olmadığını ifade etti. Taraflar mahkemelik oldu.

İtirazlar üzerine devreye giren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emsal nitelikte bir karar verdi. Kiracının tahliye sonrası anahtarı mülk sahibine teslim ettiğini belgelendirmesi gerektiği vurgulandı.
Bu ispatlanmadığı için alacaklı tarafından bildirilen tahliye tarihinin kabul edileceği sonucuna varıldı.
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