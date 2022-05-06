Rusların ikinci büyük kaybı! İşte Admiral Makarov'un yanışı

YENİ AKİT/ANKARA

Ukrayna kaynaklı çıkan haberlere göre; Karadeniz'de Rus donanmasına ait Admiral Grigorovich sınıfı fırkateyn Admiral Makarov, Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vuruldu. Dünya çapında ajanslar konuyla ilgili son dakika geçmeye başlarken, her iki ülkeden de herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Karadeniz'deki Yılan Adası açıklarında vurulduğu ifade edilen fırkateyn için bölgeye çok sayıda uçak ve kurtarma gemilerinin gönderildiği öne sürüldü.

Cihat Yaycı: Rus Deniz Kuvvetleri'nin yetersiz olduğunu gösterdi

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS Başkanı E. Tümamiral Cihat Yaycı ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Moskova kruvazörünün, 2 Raptor sınıfı geminin ve Grigorovich sınıfı fırkateynin vurulması Rus Deniz Kuvvetlerinin; Deniz Harekat Planlaması yetenekSİZ, Personeli eğitimSİZ ve becerikSİZ, Silah ve sistemlerin yetersiz olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.