Rusların direnç yöntemi şaşırttı: Küçük çocukları buzlu suya daldırdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Rus bir ailenin çocuklarını dirençli olması için yaptığı yöntem izleyenleri şaşırttı. Rus baba iki küçük erkek çocuğunu önce buzlu suya soktu sonra sırtlarını karla ovdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülere bir çok kullanıcı yorum yaptı. Bazı kullanıcılar, 'Bu çocuklar akşam yemeği sağlıklı ve akşam yemeği olarak büyüyecekler fiziksel ve zihinsel olarak' yazarken Türk kullanıcılar, 'İzlerken zatüre oldum' yazdı.