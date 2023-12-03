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Sosyal Medya Rusların direnç yöntemi şaşırttı: Küçük çocukları buzlu suya daldırdı
Sosyal Medya

Rusların direnç yöntemi şaşırttı: Küçük çocukları buzlu suya daldırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 11:27:00 - 2023-12-03 11:51:32

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus bir ailenin küçük çocuklarını buzlu suya soktuğu görüntüler viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Rus bir ailenin çocuklarını dirençli olması için yaptığı yöntem izleyenleri şaşırttı. Rus baba iki küçük erkek çocuğunu önce buzlu suya soktu sonra sırtlarını karla ovdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

 

Görüntülere bir çok kullanıcı yorum yaptı. Bazı kullanıcılar, 'Bu çocuklar akşam yemeği sağlıklı ve akşam yemeği olarak büyüyecekler fiziksel ve zihinsel olarak' yazarken Türk kullanıcılar, 'İzlerken zatüre oldum' yazdı.

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