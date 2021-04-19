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Gündem Rusların Bayraktar TB-2 tramvası! Bunu da yaptılar
Gündem

Rusların Bayraktar TB-2 tramvası! Bunu da yaptılar

Türkiye'nin Bayraktar TB-2 İHA ve SİHA'ları nedeniyle sahada zor anlar yaşayan Ruslar yeni geliştirdikleri "Lancet" isimli İHA'nın tanıtım filminde Bayraktar TB-2 imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 03:09:00 -

Rossiya 1 televizyonunda ‘havada mayın döşeme’ sistemi temelli yeni İHA'ların tanıtıldığı programda Türk üretimi Bayraktar TB-2 imha edildi.

Ağar tepki gösterdi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör uzmanı Abdullah Ağar, "Rusların Bayraktar SİHA travması! Rus üretimi İHA vurabilen “Lancet” isimli dronlarını tanıtırken, bunu Türk üretimi Bayraktar TB-2'yi vurduklarını (!) gösteren bir animasyonla yayınlıyorlar. Suriye, Libya, Karabağ duman yapmış, Ukrayna mesajı veriyor, güven arıyor olmalılar." dedi.

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