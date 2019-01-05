Rusları çıldırtan gelişme: Bağımsızlık belgesini İstanbul'dan aldılar!

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden onay aldıktan sonra Aralık ayında kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenecek iki törenden sonra bağımsızlığını kazanacak.

Törenlere, 15 Aralık’ta kurulduğunda Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin metropoliti şeçilen Epifaniy ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı.

Poroşenko tören için İstanbul'da

Bağımsızlık töreni için İstanbul'da bulunan Poroşenko Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

Poeroşenko Patrikhane'ye geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde 'bağımsızlık belgesi' imza törenine katılmak üzere Patrikhaneye geldi. Poroşenko Patrikhane yetkilileri tarfından karşılandı.

Belgeyi teslim aldılar

Poroşenko'nun geldiği Fener Rum Patrikhanesi'nde yönetim,Ukrayna Devlet Başkanı'na bağımsızlık belgesini teslim etti. Belgenin teslim edilmesi sırasında ayin gerçekleştirildi, dualar edildi.

Bağımsızlık belgesi Fener Rum Patriği I. Bartholomeos tarafından imzalandı.

Bağımsızlık elde edecekler

Ukrayna Ortadoks kilisesinin bağımsızlık statüsünü elde etmesine başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor. Ancak Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy ile birlikte Cumartesi günü Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını belgeleyen kararnameyi imzaladı.

Bu imza töreninin ardından Bartholomeos, bağımsızlık kararnamesini Pazar sabahı Fener Rum Patrikhanesi'ne ait Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılacak bir ayinle Epifaniy'e teslim edecek.